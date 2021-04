Pridelovalci v boj z naravo, ki je bila znova močnejša

Ponekod je bilo za ta del leta rekordno mrzlo, posledice so katastrofalne. Francoski kmetijski ministerJulien Denormandie je napovedal, da bodo razglasili stanje naravne nesreče, kar bo omogočilo izplačila pomoči, ki pa še zdaleč ne bodo pokrila dejanskega izpada prihodkov pridelovalcev.

Prizadet je velik del države in predsednik združenja kmetov Jérôme Despeyje za lokalne medije povedal, da se takšne pozebe ne spomni. "Imamo pridelovalce, ki imajo prizadetih 90 odstotkov površin, kar se zgodi zelo redko," je po poročanju BBC dodal 62-letni pridelovalec Boris Calmette.

Na hudo prizadetem območju Hérault nizke temperature niso uničile le grozdja, ampak tudi breskve, nektarine, marelice ... Temperature so se tukaj spustile tudi do minus osem stopinj Celzija. Območje regije Bordeaux pa so prizadele temperature do minus 5 stopinj Celzija.

Obupani pridelovalci so posegli po vseh razpoložljivih sredstvih. Nekaterim je na ta način uspelo rešiti vsaj del nasadov. Ponekod so se lotili škropljenja nasadov z vodo, kar ustvari zaščitno plast ledu, spet drugi so prižigali protipozebne sveče, številni so kurili senene bale.