Bencin dražji, dizel in kurilno olje ostajata nespremenjena

Za liter bencina bo, ob trošarini, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,714 evra, pri 50 litrih to znese 85,7 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,794 evra na liter," so sporočili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cena dizla ostaja enaka, torej 1,753 evra za liter. Kot so sporočili, bi bilo treba za liter dizla odšteti okoli 1,835 evra, če ne bi regulirali cen.

Nespremenjena ostaja tudi cena kurilnega olja, za liter bo še naprej treba plačati 1,388 evra. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.388 evrov (brez prevoza). "Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,492 evra na liter," sporočajo z ministrstva. Kot so dodali, bi potrošnik za nakup 1000 litrov plačal 1492 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.