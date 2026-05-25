Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Bencin dražji, dizel in kurilno olje ostajata nespremenjena

Ljubljana, 25. 05. 2026 13.59 pred 1 uro 1 min branja 23

Avtor:
N.V.
Bencinska črpalka

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina se bodo od jutri, 26. maja, do vključno ponedeljka, 1. junija, podražile. Za liter bencina bo treba odšteti 1,714 evra, ceni dizla in kurilnega olja pa ostajata nespremenjeni.

Za liter bencina bo, ob trošarini, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,714 evra, pri 50 litrih to znese 85,7 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,794 evra na liter," so sporočili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Cena dizla ostaja enaka, torej 1,753 evra za liter. Kot so sporočili, bi bilo treba za liter dizla odšteti okoli 1,835 evra, če ne bi regulirali cen.

Nespremenjena ostaja tudi cena kurilnega olja, za liter bo še naprej treba plačati 1,388 evra. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.388 evrov (brez prevoza). "Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,492 evra na liter," sporočajo z ministrstva. Kot so dodali, bi potrošnik za nakup 1000 litrov plačal 1492 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.

dizel bencin podražitve kurilno olje

Kje v Evropi ultrabogati zaslužijo največ? Slovenija pri dnu lestvice

24ur.com Ceni bencina in dizla ostajata nespremenjeni
24ur.com Cene dizelskega goriva in kurilnega olja nespremenjene, bencin dražji
24ur.com Bencin se draži, cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena
24ur.com Višje cene bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Pocenili se bodo bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Liter bencina dražji za 2,7 centa, liter dizla pa za 3,8 centa
24ur.com Cene goriv kljub višjim trošarinam ostajajo nespremenjene
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IQ200
25. 05. 2026 15.27
Pocasi bo ta logika prišla nazaj, da je bencin dražji za proizvodnjo. Bencin je bil vedno dražji. Ker pa vsi tankajo dizle so sledili povpraševanju in obrnili.
Odgovori
0 0
gogi_
25. 05. 2026 15.14
Casnik finance al pa nesposobnost novinarja. Cena kurilnega olja je 1,391€ za liter. No pa sej za casnik finance je gor al pa dol isto,sam da se pise in dela paniko. Napovedi so zanesljive kot napovedi mastnolase mediane.
Odgovori
+0
1 1
FONDAČ
25. 05. 2026 15.11
Za tiste, ki vodijo državo in dirigirajo te cene je cena bencina nepomemben drobiž.
Odgovori
+1
1 0
StudyBitcoin
25. 05. 2026 15.11
na borzi cena 5.20% dol, pri nas gor 🙈
Odgovori
+2
2 0
supergigi
25. 05. 2026 15.10
Upajmo, da bo nova vlada nekako poskušala znižati cene energentov. Golob in klika bi oz. so nas oskubili do zadnjega.
Odgovori
+3
4 1
Operacija Juriš
25. 05. 2026 15.08
Čakam kdaj bo gorivo 1 euro sedaj, ko imamo desflukarje na oblasti.
Odgovori
-2
3 5
Teleport
25. 05. 2026 15.09
Nimaš pojma. Se vedno je golob
Odgovori
+3
4 1
severnik
25. 05. 2026 14.42
Da grem v duhu podpornikov...pred 4 leti ste takoj planili, da že plešemo. Kaj naj sedaj rečemo? Da smo odplesali?
Odgovori
+3
3 0
Špica
25. 05. 2026 14.42
no evo tud priljubleni j.j. navija ceno pa tako ga eni obozujejo🙆
Odgovori
-1
4 5
Mir na svetu
25. 05. 2026 14.56
Špica jj nima trenutno še popolnoma nič z ceno nafte, dela še 5voj golob, pa nisem Janšov.
Odgovori
+5
5 0
Ladybird77
25. 05. 2026 14.40
Prva obljuba je že padla, preden so sploh pričeli delati.
Odgovori
-2
3 5
Nianana95
25. 05. 2026 15.17
Janša še ni prevzel posla vlade, toliko v vednost.
Odgovori
+1
1 0
BarcaHighFive
25. 05. 2026 14.29
ja ka ste mislil da bo zdej 1€ ko je vas priljubljen JJ na vrhu😂 nebote doug veseli😂
Odgovori
+2
9 7
Mens sana
25. 05. 2026 14.28
.........hvala kavbojem z Donyem na čelu za tako prefinjeno demokratizacijo nazadnjaškega sveta, da koder vaš čevelj stopi sonce ne sije in trava ne raste še dolga leta, davek na vaš napuh in naivnost plačujemo vsi..................
Odgovori
-1
3 4
markan3
25. 05. 2026 14.45
... plaćujete 😁
Odgovori
+0
1 1
1butnskala
25. 05. 2026 14.26
Kok cajta bo še katarina Čas na naslovnici?
Odgovori
+3
6 3
Tomvojo
25. 05. 2026 14.23
Ropanje sloovc se nadaljuje z polno paro.
Odgovori
+0
4 4
Reforma
25. 05. 2026 14.32
Čakam novico Petrola o rekordnih dobičkih
Odgovori
+5
6 1
Desniprepad
25. 05. 2026 14.46
Ne bo toliko dobička bodo verjetno nastali stroški za obvodno finaciranje desnih srank
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725