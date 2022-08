Prihaja 'ruska zima'? Nizke temperature, vrtoglave cene plina

Cene plina so v torek dosegle nov rekord pri 234,50 evra na megavatno uro. Lansko leto ob istem času je cena plina znašala 28,8 evra na megavatno uro, kar je ogromen poskok. Do zime pa bi se cene lahko zvišale še za dodatnih 60 odstotkov, svarijo v ruskem podjetju Gazprom. Evropska komisija sicer v celoti želi prekiniti svojo odvisnost od Rusije, zato je slednja svoje "prvo mesto" že izgubila na nekaterih evropskih trgih, poroča medij Politico .

Energetski gigant Gazprom je dobavo plina ukinil že v več evropskih državah. Do zime bi se cene plina lahko povečale do 60 odstotkov.

Cene bodo ostale visoke

Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo visoke cene plina obstale. Globalno gledano se namreč povečuje povpraševanje po električni energiji, predvsem plinu, upada pa zanimanje za alternativne vire energije. Visoke cene podjetjem otežujejo tudi skladiščenje plina. Kljub tem izzivom je Nemčija svoja skladišča napolnila do 77 odstotne kapacitete, do novembra pa so si zadali skladišča napolniti do 95 odstotkov.