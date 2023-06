Prihajajo emisijski kuponi za promet in stavbe?

Pred slovensko politiko je odločitev ali poostriti okoljske dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 ali preiti na novo shemo uporabe emisijskih kuponov. Če se država odloči za slednje, se seznamu 53 upravljavcev naprav z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma energetsko intenzivnih podjetij, ki so v sistemu trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS), leta 2027 posredno ali neposredno pridruži tudi večina državljanov. Razširjeni sistem je dobil kratico ETS-BRT (angl. Emission trading system for buildings and road transport').

Ta novi sistem trgovanja z emisijami bo deloval podobno kot obstoječi sistem trgovanja z emisijami v industriji, kar pomeni, da vlada določi zgornjo mejo skupnih emisij v sektorju in "zainteresirani" deležniki lahko kupujejo in trgujejo z emisijskimi pravicami.

V prometu bodo za to odgovorni dobavitelji goriva, ki bodo spremljali in poročali o količini goriv, ki jih dajo na trg za gospodinjstva in promet ter za predajo emisijskih kuponov, odvisno od ogljične intenzivnosti goriv. Za Koliko se bosta na podlagi teh ukrepov podražila vožnja in ogrevanje, za zdaj še ni podatka.

Nam nemške izkušnje lahko koristijo?

V Nemčiji je podnebni zakon že doživel prve spremembe. Prej je bil cilj doseči znižanje izpustov za 65 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z 1990 za vsak sektor posebej, torej denimo za promet, energetiko, industrijo. Po novem bodo zniževanje izpustov spremljali skupno. Na primer, če bo industrija dosegala dobre rezultate in v prometu, kjer je prilagajanje za zdaj najpočasnejše, prometni sektor ne bo toliko na udaru, kot bi bil prej.