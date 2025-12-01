Svetli način
Gospodarstvo

Prihod prvega vlaka za zaključek prve faze nadgradnje železniške postaje

Ljubljana, 01. 12. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 57 minutami

STA
18

S prihodom prvega vlaka so v Ljubljani zaznamovali konec prve faze nadgradnje osrednjega dela glavne železniške postaje. S severnega dela postajnega območja se dela zdaj selijo na južni del, kar bo terjalo večje spremembe režima za potnike. Prenovljena postaja naj bi zaživela konec poletja prihodnje leto.

Z današnjim simbolnim prihodom vlaka iz smeri Šiške so pristojni na ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskih železnicah (SŽ) zaznamovali konec faze B, v kateri so na severnem delu območja osrednje železniške postaje v državi, torej bližje Vilharjevi cesti, poleg tirne infrastrukture uredili tri nove perone.

Zdaj se začenja faza C, v kateri bo prenovljen in nadgrajen južni del postajnega območja, torej del bliže sedanjemu postajnemu poslopju. To bo zahtevalo nov režim za potnike, o katerem bo več znano v prihodnjih dneh.

Istočasno še naprej poteka gradnja novega podhoda in pa tudi nadhoda, ki bo v dveh etažah in bo predstavljal povezavo med železniško in avtobusno postajo ter bo v prihodnje prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike.

'Toliko, kot se gradi danes, se ni še nikoli'

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da bo nastajajoča nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, projekt je z davkom vreden skoraj 244 milijonov evrov, za katerega je država pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU, lep center za prihodnost mobilnosti v državi.

"Seveda pa to ni edina stvar, ki se dogaja na naših tirih, zaključujemo tudi projekt drugi tir Koper-Divača, zaključujemo eno večjih obnov tirne infrastrukture na odseku Verd-Logatec, za dvotirnost v prostor umeščamo proge do Kranja, Kamnika in Ivančne Gorice, tako da v tem trenutku res veliko pozornosti pozornosti železnicam," je nanizala ministrica. "Če želimo Slovenijo, Evropo in svet narediti bolj zelene, so železnice vsekakor prihodnost," je dodala.

Poudarila je, da bo v mandatu trenutne vlade za prometno infrastrukturo namenjeno več kot sedem milijard evrov, kar da povzroča stanje, ko imajo gradbena podjetja po državi trenutno celo preveč dela. "Toliko, kot se gradi danes, se ni še nikoli," je zatrdila in ocenila, da morda tudi zato prihaja do nekoliko bolj dolgotrajnih postopkov pri izboru izvajalcev. Trenutna primera tega sta razveljavitvi razpisov za obnovi postaj Krško in Trbovlje.

V prihodnosti tudi 150.000 potnikov na dan

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je pojasnil, da je čez osrednjo ljubljansko postajo pred nadgradnjo pripeljalo približno 300 potniških vlakov in 160 tovornih vlakov na dan. Ko bo nadgradnja zaključena, pa bo zmogljivost postaje podvojena, saj bo prek nje lahko peljalo približno 1000 vlakov dnevno. Če je bilo doslej na tej postaji približno 70.000 potnikov na dan, jih bo v prihodnosti lahko 150.000.

Bratuškova se je pri tem zahvalila vsem, ki delajo na postaji, na čelu z vodjo lokacije Ljubljana v službi za vodenje prometa pri SŽ Goranom Prodanovičem, ker v res težkih razmerah omogočajo, da kljub obsežnim gradbenim delom postaja vsakodnevno deluje, kar je bistvenega pomena za mobilnost in tovorni promet v državi.

Preberi še Prvi prenovljeni peroni na ljubljanski železniški postaji kmalu v uporabi

Ministrica je napovedala še, da se bodo šele po zaključku nadgradnje osrednjega dela železniške postaje, torej proti koncu naslednjega leta, dela lahko nadaljevala v smeri Most. Ta dela na tirni infrastrukturi so predpogoj, da se bo lahko Mestna občina Ljubljana lotila ureditve ene od nevralgičnih prometnih točk v prestolnici, podvoza pri Orto baru, in ureditve Šmartinske ceste na tem območju.

Ureditev Tivolskega loka le še 'vprašanje mescev'

Glede nove ureditve t. i. Tivolskega loka pri Pivovarni Union pa je povedala, da država z nadaljnjimi aktivnostmi čaka na dopolnjene prostorske akte Mestne občine Ljubljana, kar da je vprašanje mesecev ne let.

"Posebej želim poudariti, da bo Tivolski lok začasna rešitev za nekaj let ali desetletje (...), ker naš cilj je, da tovorni promet spravimo iz središča Ljubljane," je zatrdila. Po njenih besedah se v prostor že umešča tudi železniška obvoznica Ljubljane, ki bo neposredno povezala primorsko in gorenjsko progo.

Mes je medtem napovedal, da bo predvidoma še v prvi polovici prihodnjega leta stekla tudi gradnja nove ljubljanske avtobusne postaje. SŽ kot investitor so že objavile razpis za gradbeno jamo, ostala dela naj bi bila oddana spomladi, nova avtobusna postaja, ki bo zaokrožila novi Potniški center Ljubljana, pa naj bi bila zgrajena do konca leta 2027. "Vse to bo ogromna pridobitev za javni potniški promet v Sloveniji," je prepričan.

Boni za popravila: avstrijska zgodba o uspehu, bi jih lahko dobili tudi Slovenci?

Prvi prenovljeni peroni na ljubljanski železniški postaji kmalu v uporabi

Pot na vlak v Ljubljani do 15 minut daljša zaradi betoniranja

Ljubljana dobiva novo podobo: začetek gradnje več kot 400-milijonske Emonike

KOMENTARJI (18)

Rok na poti
01. 12. 2025 14.02
A bo peljal vsaj tako hitro kot pred 100 leti?.. Žalostno kako SDS že 30 let blokira razvoj sž medtem pa njihovi kadri veselo kradejo... Res žalostno
ODGOVORI
0 0
kritika1
01. 12. 2025 13.58
To je naravnost bizarno. Smo leta 2025 in v Sloveniji prvič vidimo prihod vlaka na "nov" peron. Kdor je potoval z vlakom po Evropi - zahodnem delu, se temu lahko samo grenko nasmeje. Morda bomo v nekaj letih prišli tja, kjer so bile avstrijske železnice pred desetimi leti, to kar imajo danes, tega pa ne bomo ujeli še dolgo ne, verjemite. Ta prizor samo dokazuje kako smo zaostali, da je osrednja novica nekaj, kar bi morali imeli že pred 20 leti? Pa še to je šele prva faza?
ODGOVORI
0 0
natmat
01. 12. 2025 13.55
+1
To bi moralo biti narejeno že zdavnaj...kam je šel denar v SŽ ki smo ga zmetali v njega nam ne zna nobeden pojasniti...morda pa bi nam Vili Kovačič referendumski lahko pojasnil...
ODGOVORI
1 0
123soba
01. 12. 2025 13.48
+2
Neverjetno kakšen topel sprejem. Prazen vlak in trije strokovnjaki na postaji. A na poslovno kosilo ste šli, pa dnevnice in nadure bodo tud....
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
01. 12. 2025 13.48
+1
in kaj, se bo kaj kmalu na relaciji ljubljana-postojna-ljubljana vozilo kaj več kot 50 km/h? a bo vsaj 100 km/h? ušivih 100, kolikor smo se vozili pred 30 leti ? pa ne sprešujem za odsek od dolgega mosta do tivolija, ampak za traso ljubljana-postojna-ljubljana, da ne bo še stotič spet iste pomote?!? kdaj lahko pričakujemo tistih nedosegljivih 100km/h, čez 5 let? 10? da, z vlakom, da, ,da ne bo spet ene in iste pomote. in da ne bo pomote, z 100 km/h ste še vedno 100 let za jedrno evropo. sramota je pri vsem skupaj najprej to, da vas ni sram, šele nato vaša zaostalost in nepripravljenost na učenje ter stopanje v korak s časom z sosedi. ker je rdeča barva preveč zažrta v vašo miselnost, ne zaradi drugega.
ODGOVORI
1 0
Pamir
01. 12. 2025 13.42
+1
Janšiti so pljuvali glavno mesto Slovenije zaradi stare postaje.Sami seveda niso nič naredili.Sedaj pljuvajo ker se gradi nova.Petokolonaši.
ODGOVORI
4 3
Magic-G-spot
01. 12. 2025 13.41
+2
Napihujejo stevilke sam tiste kaksna bo koncna cena pa je niso objavili. Pravijo da bo zdaj lahko dnavno 150.000 potnikov. Kam ste jih pa do zdaj dali 80.000 ki se niso mogli peljat z vlakom? Aja ni jih bilo niti 70.000 kot jih nebo 150.000 bodo pa tovorni vlaki in zamude se naprej in verjetno tu vecje. To ni posodobitev ampak spet 3 korake nazaj en naprej. No pomembno je da bodo zepi polni.
ODGOVORI
3 1
snupy1
01. 12. 2025 13.32
+6
Projekt mobingiranja na SŽ se pa še ni zaključil?
ODGOVORI
6 0
neodvisen
01. 12. 2025 13.30
+3
A ga je pričakala šivilja z delegacijo ?
ODGOVORI
5 2
neodvisen
01. 12. 2025 13.29
+4
Daj fenk menjaj že enkrat ploščo. SAJ TE SPLOH VEČ NE BEREMO, SAMO MINUSE ŠE DELIMO. Je preveč bolano tvoje pisanje. Joj kako bo nekdo jokaj po aprilu.
ODGOVORI
6 2
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
01. 12. 2025 13.28
+2
Mes: "Vse to bo ogromna pridobitev za javni potniški promet v Sloveniji," je prepričan. V Ljubljani ja... Ne vem kaj imamo ostali Slovenci od tega.
ODGOVORI
4 2
frenk7
01. 12. 2025 13.23
-1
Slovenija vsak dan bolj postaja spet normalna država usmerjen av prihodnost in ne v zatohli srednji vek.
ODGOVORI
6 7
frenk7
01. 12. 2025 13.22
-1
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
ODGOVORI
7 8
Pajo_36
01. 12. 2025 13.14
+5
Fino. Škoda je le, da smo v SLO skenslal tramvajske ideje ali podzemne. Da bi lokalni potniški promet recimo potekal pod zemljo, tovorni in mednarodni pa po železnicah..
ODGOVORI
8 3
mertseger
01. 12. 2025 13.13
+7
S kolikšno zamudo pa je prišel 😁
ODGOVORI
10 3
motorist_mb
01. 12. 2025 13.26
+3
vojna tajna 😆🤣🤣
ODGOVORI
5 2
bb5a
01. 12. 2025 13.12
+7
Pol se pa s te postaje odpeleš 10Km, pa te čaka avtobus, ker ni proge...
ODGOVORI
8 1
