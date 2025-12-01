Prihod prvega vlaka za zaključek prve faze nadgradnje železniške postaje

S prihodom prvega vlaka so v Ljubljani zaznamovali konec prve faze nadgradnje osrednjega dela glavne železniške postaje. S severnega dela postajnega območja se dela zdaj selijo na južni del, kar bo terjalo večje spremembe režima za potnike. Prenovljena postaja naj bi zaživela konec poletja prihodnje leto.

Z današnjim simbolnim prihodom vlaka iz smeri Šiške so pristojni na ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskih železnicah (SŽ) zaznamovali konec faze B, v kateri so na severnem delu območja osrednje železniške postaje v državi, torej bližje Vilharjevi cesti, poleg tirne infrastrukture uredili tri nove perone. Zdaj se začenja faza C, v kateri bo prenovljen in nadgrajen južni del postajnega območja, torej del bliže sedanjemu postajnemu poslopju. To bo zahtevalo nov režim za potnike, o katerem bo več znano v prihodnjih dneh. Istočasno še naprej poteka gradnja novega podhoda in pa tudi nadhoda, ki bo v dveh etažah in bo predstavljal povezavo med železniško in avtobusno postajo ter bo v prihodnje prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike.

'Toliko, kot se gradi danes, se ni še nikoli'

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da bo nastajajoča nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, projekt je z davkom vreden skoraj 244 milijonov evrov, za katerega je država pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU, lep center za prihodnost mobilnosti v državi. "Seveda pa to ni edina stvar, ki se dogaja na naših tirih, zaključujemo tudi projekt drugi tir Koper-Divača, zaključujemo eno večjih obnov tirne infrastrukture na odseku Verd-Logatec, za dvotirnost v prostor umeščamo proge do Kranja, Kamnika in Ivančne Gorice, tako da v tem trenutku res veliko pozornosti pozornosti železnicam," je nanizala ministrica. "Če želimo Slovenijo, Evropo in svet narediti bolj zelene, so železnice vsekakor prihodnost," je dodala.

Poudarila je, da bo v mandatu trenutne vlade za prometno infrastrukturo namenjeno več kot sedem milijard evrov, kar da povzroča stanje, ko imajo gradbena podjetja po državi trenutno celo preveč dela. "Toliko, kot se gradi danes, se ni še nikoli," je zatrdila in ocenila, da morda tudi zato prihaja do nekoliko bolj dolgotrajnih postopkov pri izboru izvajalcev. Trenutna primera tega sta razveljavitvi razpisov za obnovi postaj Krško in Trbovlje.

V prihodnosti tudi 150.000 potnikov na dan

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je pojasnil, da je čez osrednjo ljubljansko postajo pred nadgradnjo pripeljalo približno 300 potniških vlakov in 160 tovornih vlakov na dan. Ko bo nadgradnja zaključena, pa bo zmogljivost postaje podvojena, saj bo prek nje lahko peljalo približno 1000 vlakov dnevno. Če je bilo doslej na tej postaji približno 70.000 potnikov na dan, jih bo v prihodnosti lahko 150.000. Bratuškova se je pri tem zahvalila vsem, ki delajo na postaji, na čelu z vodjo lokacije Ljubljana v službi za vodenje prometa pri SŽ Goranom Prodanovičem, ker v res težkih razmerah omogočajo, da kljub obsežnim gradbenim delom postaja vsakodnevno deluje, kar je bistvenega pomena za mobilnost in tovorni promet v državi.

Ministrica je napovedala še, da se bodo šele po zaključku nadgradnje osrednjega dela železniške postaje, torej proti koncu naslednjega leta, dela lahko nadaljevala v smeri Most. Ta dela na tirni infrastrukturi so predpogoj, da se bo lahko Mestna občina Ljubljana lotila ureditve ene od nevralgičnih prometnih točk v prestolnici, podvoza pri Orto baru, in ureditve Šmartinske ceste na tem območju.

Ureditev Tivolskega loka le še 'vprašanje mescev'