Prihod prvega vlaka za zaključek prve faze nadgradnje železniške postaje

Z današnjim simbolnim prihodom vlaka iz smeri Šiške so pristojni na ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskih železnicah (SŽ) zaznamovali konec faze B, v kateri so na severnem delu območja osrednje železniške postaje v državi, torej bližje Vilharjevi cesti, poleg tirne infrastrukture uredili tri nove perone.
Zdaj se začenja faza C, v kateri bo prenovljen in nadgrajen južni del postajnega območja, torej del bliže sedanjemu postajnemu poslopju. To bo zahtevalo nov režim za potnike, o katerem bo več znano v prihodnjih dneh.
Istočasno še naprej poteka gradnja novega podhoda in pa tudi nadhoda, ki bo v dveh etažah in bo predstavljal povezavo med železniško in avtobusno postajo ter bo v prihodnje prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike.
'Toliko, kot se gradi danes, se ni še nikoli'
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da bo nastajajoča nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, projekt je z davkom vreden skoraj 244 milijonov evrov, za katerega je država pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU, lep center za prihodnost mobilnosti v državi.
"Seveda pa to ni edina stvar, ki se dogaja na naših tirih, zaključujemo tudi projekt drugi tir Koper-Divača, zaključujemo eno večjih obnov tirne infrastrukture na odseku Verd-Logatec, za dvotirnost v prostor umeščamo proge do Kranja, Kamnika in Ivančne Gorice, tako da v tem trenutku res veliko pozornosti pozornosti železnicam," je nanizala ministrica. "Če želimo Slovenijo, Evropo in svet narediti bolj zelene, so železnice vsekakor prihodnost," je dodala.
Poudarila je, da bo v mandatu trenutne vlade za prometno infrastrukturo namenjeno več kot sedem milijard evrov, kar da povzroča stanje, ko imajo gradbena podjetja po državi trenutno celo preveč dela. "Toliko, kot se gradi danes, se ni še nikoli," je zatrdila in ocenila, da morda tudi zato prihaja do nekoliko bolj dolgotrajnih postopkov pri izboru izvajalcev. Trenutna primera tega sta razveljavitvi razpisov za obnovi postaj Krško in Trbovlje.
V prihodnosti tudi 150.000 potnikov na dan
Generalni direktor SŽ Dušan Mes je pojasnil, da je čez osrednjo ljubljansko postajo pred nadgradnjo pripeljalo približno 300 potniških vlakov in 160 tovornih vlakov na dan. Ko bo nadgradnja zaključena, pa bo zmogljivost postaje podvojena, saj bo prek nje lahko peljalo približno 1000 vlakov dnevno. Če je bilo doslej na tej postaji približno 70.000 potnikov na dan, jih bo v prihodnosti lahko 150.000.
Bratuškova se je pri tem zahvalila vsem, ki delajo na postaji, na čelu z vodjo lokacije Ljubljana v službi za vodenje prometa pri SŽ Goranom Prodanovičem, ker v res težkih razmerah omogočajo, da kljub obsežnim gradbenim delom postaja vsakodnevno deluje, kar je bistvenega pomena za mobilnost in tovorni promet v državi.
Ministrica je napovedala še, da se bodo šele po zaključku nadgradnje osrednjega dela železniške postaje, torej proti koncu naslednjega leta, dela lahko nadaljevala v smeri Most. Ta dela na tirni infrastrukturi so predpogoj, da se bo lahko Mestna občina Ljubljana lotila ureditve ene od nevralgičnih prometnih točk v prestolnici, podvoza pri Orto baru, in ureditve Šmartinske ceste na tem območju.
Ureditev Tivolskega loka le še 'vprašanje mescev'
Glede nove ureditve t. i. Tivolskega loka pri Pivovarni Union pa je povedala, da država z nadaljnjimi aktivnostmi čaka na dopolnjene prostorske akte Mestne občine Ljubljana, kar da je vprašanje mesecev ne let.
"Posebej želim poudariti, da bo Tivolski lok začasna rešitev za nekaj let ali desetletje (...), ker naš cilj je, da tovorni promet spravimo iz središča Ljubljane," je zatrdila. Po njenih besedah se v prostor že umešča tudi železniška obvoznica Ljubljane, ki bo neposredno povezala primorsko in gorenjsko progo.
Mes je medtem napovedal, da bo predvidoma še v prvi polovici prihodnjega leta stekla tudi gradnja nove ljubljanske avtobusne postaje. SŽ kot investitor so že objavile razpis za gradbeno jamo, ostala dela naj bi bila oddana spomladi, nova avtobusna postaja, ki bo zaokrožila novi Potniški center Ljubljana, pa naj bi bila zgrajena do konca leta 2027. "Vse to bo ogromna pridobitev za javni potniški promet v Sloveniji," je prepričan.
