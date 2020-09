Prihodki iz naslova dela so se med pandemijo skrčili za 2995 milijard evrov

ILO v najnovejši raziskavi ugotavlja, da se je število opravljenih delovnih ur do sredine leta v primerjavi z lanskim decembrom zmanjšalo za 17,3 odstotka - to pomeni skoraj 500 milijonov služb s polnim delovnikom, izpostavlja organizacija.

Število delovnih mest je za 100 milijonov višje, kot je ILO domneval junija. Tedaj je namreč pričakoval, da bo do konca drugega trimesečja opravljenih okoli 14 odstotkov delovnih ur manj. "Posledice so katastrofalne,"je ocenil prvi mož ILO Guy Ryder. Kot je dejal, so se prihodki iz naslova dela v prvih devetih mesecih leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšali za 10,7 odstotka, kar je za približno 2995 milijard evrov oz. 5,5 odstotka svetovnega bruto domačega proizvoda.