Prihodki najbolj upadli gostincem in turističnim agencijam

Gostinski objekti so svoja vrata zaprli sredi marca in jih znova odprli - vendar ne vsi - na začetku maja. V tem obdobju so obratovali večinoma tisti, ki so nudili pripravo in razvoz hrane. Prihodki v gostinstvu so bili marca za 57,7 odstotka nižji kot februarja, aprila pa za 62,4 odstotka nižji kot marca.

Maja, ko je prenehala veljati odredba o zaprtju gostinskih obratov, so bili v primerjavi z aprilom prihodki višji za 214,9 odstotka, vendar so bili kljub temu za 45,1 odstotka nižji kot maja lani. V poletnih mesecih so se razmere nekoliko izboljšale, vendar so bili prihodki v teh mesecih še vedno za 10 do 20 odstotkov nižji od prihodkov v istih mesecih leta 2019.

Število prihodov in število prenočitev turistov v Sloveniji sta bili januarja in februarja primerljivi s preteklim letom, v marcu in aprilu pa je epidemija covida-19 slovenski turizem povsem ohromila. Prihodov turistov od sredine marca do sredine maja sploh ni bilo, prenočitev pa je bilo zanemarljivo malo. Ustvarile so jih le osebe, ki ostajajo v Sloveniji dalj časa zaradi študija v okviru mednarodnih študijskih izmenjav. Po preklicu epidemije so se turisti začeli počasi vračati; število prihodov turistov in število njihovih prenočitev sta junija dosegli približno 35 odstotkov lanskih junijskih rezultatov.

Posledica velikega upada števila turistov je bil velik upad prihodkov v dejavnosti nastanitve in z njimi povezane storitve. Ti so bili marca 58,6 odstotka nižji kot februarja, aprila pa še za 78,1 odstotka nižji kot marca. V maju, ko so se nekatere omejitve za zajezitev širjenja covida-19 sprostile, so bili od prihodkov v aprilu višji za 49,6 odstotka.