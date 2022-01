Prihodnost kmetijstva? John Deere konec leta na trg pošilja popolnoma avtonomen traktor

Narediti avtonomen traktor je sicer veliko lažje kot izdelati samovozeči avto, ocenjujejo poznavalci. Kmetje namreč na svojih poljih običajno ne srečajo šolskih avtobusov, kolesarjev in drugih voznikov.

John Deere je pri oblikovanju traktorja izhajal iz modela 8R, ki ga je opremil s šestimi pari stereo kamer, ki traktorju omogočajo 360-stopinjski pogled na svet okoli sebe. Slike, ki jih posnamejo te kamere, nato prejme in analizira globoka nevronska mreža. Ti "možgani" so tisti, ki traktorju sporočijo, ali lahko nadaljuje z vožnjo ali se mora ustaviti, da se izogne ​​oviri. Ta sistem tudi zagotavlja, da je stroj natančno tam, kjer mora biti.

Avtonomni traktor deluje znotraj virtualne ograde, kar mu omogoča, da ve, kje se obrniti in kdaj se ustaviti. Kot poroča autoblog.com pa naj bi bilo upravljanje z avtonomnim traktorjem precej preprosto. Kmetje ga odpeljejo na polje, ga konfigurirajo in zaženejo opravilo s pomočjo namensko oblikovane aplikacije za pametne telefone. Vozilo je popolnoma avtonomno, zato ne potrebuje človeškega nadzora – v kabini ali na terenu, aplikacija pa lastnikom omogoča dostop do slik in videoposnetkov v živo ter niza podatkov. S svojo mobilno napravo lahko celo prilagodijo hitrost traktorja in delovanje povezanih strojev, na primer globino, do katere naj orje plug.

Cene avtonomnega 8R še niso objavljene, traktor bo naprodaj šele konec leta 2022. Je pa znano, da se cena za neavtonomni, a zelo napredni 8R v ZDA začne pri približno 521.600 dolarjev (dobrih 460.000 evrov).