Prihodnost proizvodnje brez dvoma pripada Kitajski

Ko električno vozilo zapusti tovarno, tudi do 70 odstotkov njegove vrednosti predstavlja baterija. Surovine za baterije, njihovo predelavo, dobavne verige in proizvodnjo skoraj v celoti nadzirajo Kitajci. Ko so svetovni voditelji na minuli podnebni konferenci v Dubaju sklenili, da naj svet začne postopoma opuščati fosilna goriva, so v Kitajskih tovarnah verjetno tudi zaplesali od sreče, tehnološki zaostanek Evrope na področju elektromobilnosti pa lahko pomeni tudi konec avtomobilske industrije kot jo poznamo.

Ne financirajo razkošnih oglaševalskih kampanj, niti svetlečih avto salonov, avtomobilskih testov na platformi Youtube je v primerjavi z zahodnimi znamkami malo, tudi popularnih primerjav, kjer bi kitajski električni avtomobil v pospešku premagal kakšnega italijanskega superšpotnika ni. Pa vendar so, če pogledamo širše, kitajska električina vozila zavladala na globalnem avtomobilskem trgu. Pomembna prednost je seveda cena. So namreč tudi do 40 odstotkov cenejša od evropskih konkurentov.

icon-expand Kitajska podjetja imajo tehnologijo, znanje in dovolj denarja za prodor na Zahodni trg. FOTO: Luka Kotnik

Za boljšo predstavo: kitajski sedan s petimi vrati, 580 kilometri dosega, ter slabimi štirimi sekundami pospeška do 100 kilometrov na uro na Kitajskem stane toliko kot vstopni električni model francoske znamke, ki ga izdelujejo v Sloveniji. Evropska komisija je zaradi poplave kitajskih znamk na domačem trgu uvedla preiskavo, kitajski vladi očitajo nedovoljeno finančno pomoč njihovim izvoznim podjetjem, s čimer umetno nižajo ceno in dvigujejo konkurenčnost. Damping. "Očitki o nedovoljeni finančni pomoči so neosnovani, nasprotujemo kakršnemu koli protekcionizmu. Ne le, da s tem evropski politiki delajo škodo kitajskim avtomobilskim podjetjem, ovirajo tudi evropski zeleni prehod," odgovarja Li Bo , direktor oddelka za politične zadeve na kitajski ambasadi v Sloveniji.

icon-expand Li Bo , direktor oddelka za politične zadeve na kitajski ambasadi v Sloveniji FOTO: Luka Kotnik

V resnici brez Kitajcev nihče ne more računati na elektromobilnost. "Ob uvozu kitajskega avtomobila imaš stroške transporta, ob tem je še deset odstotkov uvozne takse in potem še 22 odstotkov DDV. Na Kitajsko prodajno ceno moraš dodati še vsaj 50 odstotkov stroškov," opisuje Marko Feme, direktor Plan net Avto, slovenskega podjetja, ki je eno izmed prvih začelo uvažati avtomobile iz Kitajske.

icon-expand Marko Feme, direktor Plan net Avto FOTO: Luka Kotnik

Tesla je za zdaj še vodilni proizvajalec e-avtomobilov, toda analitiki se že nekaj mesecev sprašujejo, kako dolgo bo podjetju Elona Muska še uspevalo ohraniti vodilni položaj. Kitjski BYD naj bi še letos presegel Teslino prodajo električnih vozil. "Prodaja električnih avtomobilov na Kitajskem je ogromna, kitajska avtomobilska podjetja so izjemno konkurenčna," je na nedavnem forumu medijske hiše New York Times priznal najbogatejši Zemljan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napovedal je, da bodo kmalu prvih 10 mest med najuspešnejšimi avtomobilskimi podjetji na svetu poleg Tesle zasedala kitajska podjetja. Mimogrede, največja Teslina tovarna Giga je v Šanghaju. "V bistvu je Tesla velik izvoznik kitajski električnih vozil. Muskovo priznanje je za Kitajsko velika pohvala," dodaja Bo. Na Kitajskem so prisotni tudi vsi preostali večji avtomobilski proizvajalci. A pravilo je, da morajo imeti skupno podjetje s tamkajšnjo lokalno ali nacionalno korporacijo oziroma deljeno lastništvo. Jeseni je s tri milijardno investicijo novo skupno podjetje s KTL odprl nemški Volkswagen. Vseeno kdo izkopa surovine, predelajo jih le na Kitajskem "Evropa je nekajkrat skušala ustaviti kitajske izdelke s carinami, antidampingom, a se je vselej izkazalo, da je to bilo kontra produktivno. V tem obdobju so Kitajska podjetja zrasla za 50 ali 100- krat, nižala stroške in ko so uvozne predpise omilili, so kitajska podjetja še lažje prodrla," pojasnjuje Feme. Poročilo Benchmark Minerals razkriva, da ne glede na to, kdo koplje oziroma rudari ključne sestavine, skoraj vse pošljejo na Kitajsko, kjer te surovine predelajo v uporabne komponente za sestavljanje baterij. Kitajska podjetja torej obvladujejo predelavo ključnih surovin mangana, kobalta, grafita, niklja in litija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Njihova filozofija je dolgoročna vzdržna rast, ne pa kratkoročni dobički. Evropske tovarne imajo veliko nahrbnikov, stroškov, ljudi, ki so v novi mobilnosti neuporabni, predvidevam, da večina te industrije ne bo preživela, oziroma bo morala priložnosti iskati drugje," dodaja Feme. Evropa je kljub miljardnim vlaganjem v velikem zaostanku in težko sledi temu napredku, ker je skupaj z avtomobilsko in naftno industrijo zavestno zadrževala ravzoj elektromobilnosti, meni. "Zdaj bomo plačali kazen za to zamujeno priložnost, Kitajska ima po moji oceni desetletje prednosti. Zato se veliko proizvodnje seli na Kitajsko, zamudili smo." Želijo prepričati tudi zadnjega dvomljivca "Dobro sodelujemo z evropskimi podjetji in upam, da bomo v prihodnosti še bolje," pravi predstavnik kitajskega veleposlanika, kar se sliši kot običajna politična puhlica, vendar se je v tem primeru smiselno poglobiti v pomen te povedi. Leto 2024 bo po napovedih direktorja prodaje Plane net Avto, Bojana Tavčarja, namreč revolucionarno za elektro mobilnost. "Vgrajevati bodo začeli baterijo s polprevodniško tehnologijo (angl. "Solid state battery), s katero boste avtomobil napolnili v 8 minutah, kar bo zadoščalo za 200 kilometrov poti. To je že primerljivo s točenjem goriva na bencinski črpalki."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right