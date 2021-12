Septembra je Ministrstvo za finance (MF) ocenilo, da naj bi primanjkljaj državnega proračuna za letos znašal 3.958 milijonov evrov, kar je okoli 1.200 milijonov evrov več kot po proračunu, ki je bil sprejet lansko leto. Če pogledamo prihodke, so bili ti v prvih enajstih mesecih za 19,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka covidnih ukrepov pa so bili višji za 8,9 odstotka.

Ocena Fiskalnega sveta glede nerealnosti ocene ministrstva za finance za 2021 izhaja zlasti iz predvidene občutne pospešitve medletne rasti odhodkov v zadnjem mesecu leta. Skupni odhodki naj bi bili za okoli 800 milijonov evrov večji kot decembra lani. Rast odhodkov brez upoštevanja covidnih ukrepov in investicij pa naj bi se s 5,7 odstotka v prvih enajstih mesecih okrepila na 49,3 odstotka decembra letos, so sporočili.

Primanjkljaj državnega proračuna do konca novembra znašal več kot dve milijardi evrov

Odhodki so bili v prvih enajstih mesecih za 14,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Če ne upoštevamo neposrednega učinka covidnih ukrepov v višini 2.587 milijonov evrov, pa so bili višji za 8,2 odstotka. "Slednje je v prevladujoči meri posledica investicij in stroškov dela."

Za covidne ukrepe je država iz državnega proračuna od marca 2020 namenila 4.591 milijonov evrov. Od tega največji posamezen ukrep predstavljajo dodatki zaposlenim v višini ene milijarde evrov. Letos so za dodatke zaposlenim namenili 800 milijonov evrov. Iz ocene realizacije MF izhaja tudi, da naj bi v okviru odhodkov za covidne ukrepe stroški dela v zadnjem mesecu letos znašali še za okoli 160 milijonov evrov. "To je torej okoli dvakrat več kot v povprečju na mesec doslej," so dodali pri Fiskalnem svetu.

Obseg odhodkov državnega proračuna naj bi po oceni decembra znašal 2.400 milijonov evrov, kar je za okoli polovico oziroma za okoli 800 milijonov več kot decembra lani. "Medletna rast odhodkov brez učinka covidnih ukrepov in investicij naj bi se tako s 5,7 odstotka v prvih enajstih mesecih okrepila na 49,3 odstotka decembra," je pojasnil Fiskalni svet.

"Podatki potrjujejo opozorilo Fiskalnega sveta ob oceni proračunskih dokumentov, da bo dejanska realizacija verjetno manjša od omenjenih ocen. Projekcije za prihodnja leta v sprejetih proračunskih dokumentih tako znova ne temeljijo na ustreznih osnovah. S tem se povečujejo tveganja za strukturno slabšanje javnih financ. Ta izhajajo tudi iz nekaterih zakonskih predlogov, ki so v obravnavi v Državnem zboru, in sprejetih ukrepov po sprejemu proračunskih dokumentov."