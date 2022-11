'Primanjkljaj je tako visok, ker so prejšnje vlade vrtale luknjo v proračun'

Koalicija Roberta Goloba je v parlamentu potrdila državna proračuna z najvišjo porabo doslej in največjim primanjkljajem, ki znaša 3,3 milijarde evrov. To pomeni, da so državljane zadolžili za dodatnih 1.3 milijarde evrov, za toliko se bo namreč zvišal primanjkljaj. Naslednje leto pa bo poraba države in njenih institucij rekordnih 16.69 milijarde evrov. Na vprašanja, kaj torej državljanom prinaša sprejeti proračun sta odgovarjala finančni minister Klemen Boštjančič in vodja poslanske skupine Nove Slovenije Jožef Horvat.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je uvodoma povedal, da se "zaveda, da živimo v turbulentnih časih" in da razume, da mora biti zato proračun "bolj fleksibilen" a je opozoril, da bomo primanjkljaj morali plačati davkoplačevalci. "Za primanjkljaj bomo morali vzeli kredite. K temu pa moramo prišteti še stroške financiranja proračuna. Hkrati pa ne vemo, kako se bo ta denar porabljal ," je povedal. Dodal je, da pet tednov pred novim letom, "ne vemo, na kak način bo vlada pomagala gospodinjstvu in gospodarstvu. Živimo v negotovosti," meni vodja poslanske skupine.

icon-expand Jožef Horvat FOTO: Luka Kotnik

Finančni minister Klemen Boštjančič je te očitke zavrnil. Dejal je, da se zaveda, da je primanjkljaj visok in da kot finančni minister ni zadovoljen s tako visokim primanjkljajem. "A primanjkljaj je tako visok zaradi sprejetja raznih zakonskih aktov in uredb, s katerimi je država v zadnjih letih izrazito večala potrošnjo. Proračunski izdatki trenutno presegajo proračunske prihodke. To pomeni, da tudi če nič ne naredimo imamo že velik primanjkljaj. In to je dolgoročno nesprejemljivo. Večina prejšnjih vlad je sprejemala ukrepe, ki so bili všečni, a so vrtale luknjo v proračun. Pri tem je bila najbolj uspešna prejšnja vlada," je povedal minister.

icon-expand Klemen Boštjančič FOTO: POP TV

"Del proračuna, ki je rezultat te vlade pa je 1, 2 milijardi proračunske rezerve, ki bo za razliko od prejšnje vlade, porabljena izključno z zakoni, ki jih bo sprejel parlament. Vse bo šlo za boj z draginjo, največji del tega za to, da bodo gospodinjstva in gospodarstva plačala energijo (elektriko in plin) po bistveno nižjih cenah kot so tržne cene," je še pojasnil Boštjančič. Horvat je na to odvrnil, da po njegovem mnenju "investicije v zdravstvo niso vrtanje luknje v proračun". Izpostavil je, da so v zadnjih desetih letih za te investicije namenili približno dve milijardi evrov. Nadaljeval je z očitki trenutni vladi. "V tej draginji jaz ne poznam države, ki bi višala davke dohodninskim zavezancem. Tu je napaden predvsem srednji sloj. To je nelogično. Na finančnem ministrstvu pravijo, da je zakon o dohodnini eden ključnih instrumentov za stabilizacijo javnih financ. A to ni res. Učinki bodo 70 ali 80 milijonov, celotna potrošnja pa 16,7 milijard," meni vodja poslanske skupine.

Boštjančič je odvrnil, da za prihodnje leto pripravljajo obsežno davčno reformo, ki bo obsegala vse davke. "Tega v Sloveniji v zadnjih 20 letih ni storil nihče. Zaradi tega je v državi zmeda. Obsežno reformo napovedujemo že od predvolilne tekme dalje. Po volitvah pa smo se veliko usklajevali tudi s socialnimi partnerji in s tem predlogom nato prišli v parlament. Pri vsem tem pa smo upoštevali tudi amandmaje opozicije, a je ta kljub temu zavrnila predlog" je povedal. Dodal je, da je trditev opozicije, da država zvišuje davke "deplasirana". "Reforma prejšnje vlade pomeni, da bi glede na letošnje leto 230 milijonov manj davkov pobrali. To kar smo mi predlagali pa pomeni samo 60 milijonov razlike več. In še zmeraj gre za to, da bodo imeli ljudje potem v naslednjem letu bistveno več. Je pa res, da smo prerazporedili stvari. Več olajšav smo na primer ponudili mladim in socialno ogroženim," je dodal.

Horvat je dejal, da Boštjančičeve besede ne držijo. "To ni res. Če bi naš zakon o dohodnini, ki je bil sprejet marca letos ostal v veljavi, bi to pomenilo, da bi ljudje prihodnje leto imeli več neto prihodka. S tem novim zakonom, ki je zdaj v parlamentarni proceduri pa bodo ljudje naslednje leto imeli nižje neto plače".

Boštjančič je na to odvrnil, da reforma tistim, ki imajo bruto plačo do 10.000 evrov, za naslednje leto prinaša višje neto plače. Poudaril je še, da je Slovenija v zgornji polovici EU držav, v katerih bodo najbolj pomagali gospodinjstev in gospodarstvom. "Prepričani smo, da bo ekspanzivna fiskalna politika pripomogla k temu, da bo slovensko gospodarstvo v boljši štartni poziciji," je zaključil finančni minister. Horvat pa je za konec obljubil, da bodo v komisiji za nadzor javnih financ - katere član je tudi sam- zelo podrobno spremljali realizacijo proračuna.