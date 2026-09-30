Primanjkljaj zrasel na 750 milijonov, inflacija pospešila

Podražitve v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 8,8 odstotka) so k septembrski inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, so sporočili s statističnega urada.

Z eno odstotno točko so sledile višje cene v skupini prevoz (za 6,3 odstotka). Še 0,4 odstotne točke so dodale podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura (za 3,8 odstotka), 0,3 odstotne točke pa podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 4,9 odstotka).

Na mesečni ravni so medtem statistiki poročali o 0,1-odstotni deflaciji. Kot so zapisali, so se ob izteku poletne turistične sezone cene počitniških paketov znižale za 15,6 odstotka, kar je k deflaciji prispevalo največ, in sicer 0,8 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila septembra 3,7-odstotna (pred enim letom 2,7-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,3 odstotka.