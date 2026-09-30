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Gospodarstvo

Primanjkljaj zrasel na 750 milijonov, inflacija pospešila

Ljubljana, 30. 09. 2026 10.51 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
M.V. STA
Primanjkljaj

Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3 odstotka, potem ko je bila avgusta triodstotna. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1 odstotka. Javnofinančni primanjkljaj pa je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka BDP.

Podražitve v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 8,8 odstotka) so k septembrski inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, so sporočili s statističnega urada.

Z eno odstotno točko so sledile višje cene v skupini prevoz (za 6,3 odstotka). Še 0,4 odstotne točke so dodale podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura (za 3,8 odstotka), 0,3 odstotne točke pa podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 4,9 odstotka).

Na mesečni ravni so medtem statistiki poročali o 0,1-odstotni deflaciji. Kot so zapisali, so se ob izteku poletne turistične sezone cene počitniških paketov znižale za 15,6 odstotka, kar je k deflaciji prispevalo največ, in sicer 0,8 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila septembra 3,7-odstotna (pred enim letom 2,7-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,3 odstotka.

Javnofinančni primanjkljaj v drugem četrtletju porasel na 3,9 odstotka BDP

Javnofinančni primanjkljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oz. 64,7 odstotka BDP.

Skupni prihodki države so med aprilom in junijem znašali 8,8 milijarde evrov, kar je 9,3 odstotka več kot pred letom dni. Skupni izdatki so se medtem povečali za 10,4 odstotka na nekaj manj kot 9,6 milijarde evrov, so sporočili iz statističnega urada.

Skupne prihodke so tudi to četrtletje nominalno najbolj povečali socialni prispevki, od tistih v drugem četrtletju lani so bili višji za 407 milijonov evrov oz. za 13,3 odstotka. Davčni prihodki so se povečali za 7,1 odstotka, pri čemer so porasli predvsem prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz.

Na strani izdatkov so se najbolj povečala socialna nadomestila v denarju in naravi, to je za 324 milijonov evrov oz. za 9,4 odstotka. Sredstva za zaposlene so bila za 9,2 odstotka višja kot pred letom dni.

Konsolidirani bruto dolg države je bil konec drugega četrtletja letos s 47,7 milijarde evrov za 1,4 milijarde evrov višji kot konec marca. Narasel je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

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KOMENTARJI26

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Samo navijač
30. 09. 2026 11.50
Ko kupis Bitcoin ne investiraš ampak se zaščitiš.
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0 0
Castrum
30. 09. 2026 11.49
Pa še malo uradnih številk, da boste razumeli: Golobova vlada je sprejela plačno reformo v JS , to so razlike med staro in novo osnovno plačo. : 2025: 2 tranši po 12 % razlike → skupaj približno 24 % razlike do končne plače, 2026: še 12 % + 15 % razlike → skupaj približno 27 % preostale razlike, 2027: 15 % razlike, 2028: preostanek, torej zadnji del do nove plače ( za % se še ne ve)
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+0
1 1
Samo navijač
30. 09. 2026 11.46
Depreciacija bitcoina in fiat valute sta obratno sorazmerna.
Odgovori
0 0
Don Muri
30. 09. 2026 11.45
Bravo Janša. Važno, da bo dovolj za nakup Ameriškega orožja za Ukrajino.
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-2
1 3
Samo navijač
30. 09. 2026 11.44
Pri 3 % letni inflaciji se vaša kupna moč v 25 letih prepolovi !!! Tatvina brez primere.
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0 0
Castrum
30. 09. 2026 11.42
Fiskalni svet je sedaj opozoril, da nova vlada v svojih proračunskih dokumentih ni predvidela zadostnih ukrepov, ki bi ta trajno višji nivo izdatkov nadomestili. A veste kaj to pomeni? To pomeni , da bo treba še bolj zategnit gospodarstvo in realni sektor zato, da bo javni lahko prejel plače...
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+2
2 0
Castrum
30. 09. 2026 11.40
Novembra 2025 je opozorilo Fiskalnega sveta postalo še bolj konkretno. Fiskalni svet je zapisal, da se bo primanjkljaj povečal že brez zimskega regresa, predvsem zaradi občutno podcenjenega učinka plačne reforme.
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+1
2 1
Castrum
30. 09. 2026 11.39
Že septembra 2025 je Fiskalni svet opozoril, da je bilo povečanje letošnjega primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe. K njej so največ prispevali višji stroški dela zaradi spremembe plačnega sistema v javnem sektorju.
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+2
3 1
Samo navijač
30. 09. 2026 11.38
Pravi razlog, zakaj Bitcoin straši politični razred, je ta, da razkriva prevaro v preprostem jeziku. Cela generacija je počela vse, kar so ji rekli. Šla na fakulteto. Jemala posojila. Trdo delala. Varčevala denar. Zaupala institucijam. In po vsem tem si komaj lahko privoščijo najemnino, medtem ko valuta izgublja kupno moč zaradi tiskanja hitreje, kot jo lahko zaslužijo. Ko torej 29-letnik pogleda na Bitcoin, ne vidi "sheme za hitro obogatitev". Vidi prvi finančni rešilni čoln, ki ne potrebuje dovoljenja istih ljudi, ki so potopili ladjo.
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0 0
Pedro Lopez
30. 09. 2026 11.45
A ti imaš tukaj samogovore? Investiraj v Bitcoin, če ti paše in ne utrujaj tukaj. Ne vem pa če ti je jasno, da je Bitcoin z vstopom velikih instiucionalnih vlagateljev izgubil večino lastnosti, ki jih omenjaš.
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+1
1 0
Pedro Lopez
30. 09. 2026 11.37
Posledice leve politike. Trošenje brez meja in podeljevanje nepotrebnih bombončkov.
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+0
3 3
mptour
30. 09. 2026 11.35
Evo, prvi ukrepi nove vlade že žanjejo uspehe.
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+1
3 2
Samo navijač
30. 09. 2026 11.34
Večina ljudi misli, da je pri Bitcoinu pomembna cena. Motijo se. Pri Bitcoinu gre za čas. Vsak satoši, ki ga zberete, je dokaz, da ste kratkoročno udobje zamenjali za dolgoročno svobodo. Ta disciplina se stopnjuje. Desetletja so vam vlade prodajale iluzijo varnosti, medtem ko so vas tiho kradle z inflacijo. Bitcoin obrne scenarij, je prvo sredstvo v zgodovini, kjer nihče ne more razvodeniti vašega deleža. 0,21 BTC danes je kos fiksne pogače, ki ga ni mogoče nikoli povečati. Pravo vprašanje ni "Koliko je Bitcoin vreden v dolarjih ali evrih ?" Vprašanje je: Koliko bodo vredni vaši dolarji ali evri brez Bitcoina?
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0 0
Castrum
30. 09. 2026 11.33
Vsi ekonomski strokovnjaki, predvsem pa Fiskalni svet je 28. septembra poudaril, da je rast izdatkov letos zelo visoka: okoli 9 %, dovoljena pa je bila 4,4 %. Med večjimi razlogi za višjo tekočo porabo so obveznosti, ki izhajajo iz že sprejetih ukrepov prejšnje vlade , zlasti spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Fiskalni svet je že lani opozoril, da bo učinek plačne reforme v prihodnjih letih večji, kot je bilo sprva ocenjeno. Zato je Kračunovo sporočilo v bistvu: odločitve o povečanju porabe imajo večletni učinek. Ko se enkrat povečajo tekoči izdatki (plače, transferji in podobne obveznosti), jih je zelo težko naslednje leto preprosto odpraviti. Posledično se pritisk na primanjkljaj prenaša tudi v 2027 in naprej,
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+1
2 1
Samo navijač
30. 09. 2026 11.30
Kaj jaz to betem inflacija se je pospešila ??? Kako mislim sama od sebe ali ?? Omg ljudje pa ja ne boste morda verjeli ?.? Za to nacrtovano lopovščino se skrivajo ljudje !!! In njihov fiat tiskalnik.
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0 0
FETS LUCK
30. 09. 2026 11.28
Bliža se nam veselica . Jesen in zima bosta še zelo zanimivi ko bodo začele borze padati in se bo začela vse splošna razprodaja, prvi znaki so že na obzorju. Reši se, kdor se more dokler še ni prepozno.
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0 0
IQ200
30. 09. 2026 11.26
3,3% so neki njihovi izbrani preracuni in pravljice za lahko noc. Realno je povprecno enih 10-15% na leto v zadnjem casu, ce upostevamo vse kar oni izpustijo.
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-1
0 1
kunccix
30. 09. 2026 11.19
Kako smo ponosni na sekti SDS&Nsi, ki ta zelo sposobni pri vodenju države. Imata pa še neverjetno pomoč dveh zlaganih strank Demokrati in lažni.ca Sedaj tečeta med in mleko
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+1
4 3
Rudar1
30. 09. 2026 11.16
Torej jasno. 4xZA. Zmanjsanne javnega sektorja, ukinitev nepotrebnih NVO, sociala za tiste ki jo potrebujejo ne pa za lenuhe...pa bomo hitro pod 3%
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-2
4 6
Albert Konečnik
30. 09. 2026 11.08
In tako uspešno gospodari naša nova vlada. Sami gobezdači! Čez prejšnjo so imeli tisoč pripomb, sami so še veliko slabši. Butalci, mi pa bodimo veseli!
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+2
9 7
lokson
30. 09. 2026 11.14
Pa ti veš zmedenček, da je tukaj vštet minus, katerega je povzročil pernati.
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-1
5 6
kunccix
30. 09. 2026 11.22
Vštet minus? Ne blebetajte in ne lažite ali še bolje, da ne trosite svoje nevednosti! Dobili so v roke solidne finance, katere sedaj načrtno praznijo, ker bo vlada vsak čas padla. Prihaja VSESLOVENSKI štrajk!!! Te srbe in kosovarje, goljufe in lažnivce je potrebno razgnati iz Parlamenta in pozapreti
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+1
3 2
pager
30. 09. 2026 11.27
a solidne finance, kje je to pisal, v pavlihovi pratiki???
Odgovori
+0
1 1
Pedro Lopez
30. 09. 2026 11.39
Alberto, a res misliš, da je to posledica gospodarjenja nove vlade? Kaj imaš ti v glavi? Nova vlada je 100 dni na oblasti in zaenkrat blokirana pri vseh ukrepih. To sta naredila vaša Golob in Mesec s podeljevanjem bombončkov, višanjem stroškov dela javnega sektorja in brezglavim trošenjem denarja za neproduktivne stvari.
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+1
1 0
Pedro Lopez
30. 09. 2026 11.43
@kuncixx - opozorila so že nekaj časa, ne pa da smo imeli solidne finance, ne vem od kje pobirate te pravljice. Golobova politika je pridelala največji javnofinančni primanjkljaj v zgodovini Slovenije in to v času "debelih krav" in ob rekordnih davčnih priilivih, ni bilo nobene resne krize. To je leva politika. Nova vlada praktično še ni uspela ničesar spremeniti, tako da ne nabijajte. Vse to so posledice Golobove vlade.
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0 0
Malek
30. 09. 2026 11.51
To je izjava Širclja kretenčič
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0 0
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