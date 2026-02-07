Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Primerjava minimalnih plač v EU, Slovenija v boljši polovici

Bruselj, 07. 02. 2026 09.32 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
L.M.
Minimalna plača

Minimalne plače se po Evropi močno razlikujejo tako v nominalnih zneskih kot po dejanski kupni moči. Najnovejši podatki Eurostata in analiza Euronews Business za začetek leta 2026 razkrivajo velike razlike med državami. Slovenija se uvršča v boljšo polovico.

Po ocenah Euronews na podlagi podatkov Eurostata približno 12,8 milijona delavcev v 22 državah EU prejema minimalno plačo ali manj.

Znotraj EU se bruto mesečna minimalna plača giblje od 620 evrov v Bolgariji do 2.704 evrov v Luksemburgu. Pet držav presega mejo 2.000 evrov: poleg Luksemburga še Irska (2.391 evrov), Nemčija (2.343 evrov), Nizozemska (2.295 evrov) in Belgija (2.112 evrov). Na drugi strani lestvice so številne vzhodnoevropske države ter vse kandidatke za članstvo v EU. Če upoštevamo tudi te, je izjema Ukrajina s 173 evri, sledi ji Moldavija s 319 evri.

Eurostat države razvršča v tri skupine: nad 1.500 evrov, med 1.000 in 1.500 evri ter pod 1.000 evri. Slovenija sodi v srednjo skupino, skupaj s Španijo (1.381 evrov), Litvo (1.153 evrov), Poljsko (1.139 evrov), Ciprom (1.088 evrov), Portugalsko (1.073 evrov), Hrvaško (1.050 evrov) in Grčijo (1.027 evrov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nominalni zneski ne povedo vsega. Zaradi različnih življenjskih stroškov je pomembna tudi primerjava po standardih kupne moči (PPS), ki kaže, kaj si delavci z minimalno plačo dejansko lahko privoščijo. En PPS je umetna denarna enota, ki teoretično omogoča nakup enake košarice blaga in storitev v vsaki državi. Po tej metodi se razlike med državami precej zmanjšajo.

V EU se minimalna plača po kupni moči giblje od 886 PPS v Estoniji do 2.157 PPS v Nemčiji. Razvrstitve se nekoliko spremenijo, a vrh lestvice ostaja podoben. Nekatere države, kot sta Romunija in Srbija, v tej primerjavi občutno napredujejo, druge, med njimi Estonija in Češka, pa izgubijo več mest. Če izvzamemo Albanijo, se države kandidatke za članstvo v EU po pariteti kupne moči (PPS) odrežejo bolje kot več držav članic EU.

V Italiji, Avstriji, na Švedskem, Danskem in Finskem ni zakonsko določene minimalne plače.

V Sloveniji se minimalna plača v lanskem letu ni zvišala, je pa ministrstvo za leto 2026 sporočilo dvig minimalne plače za 16 odstotkov na 1.481,88 evra bruto oziroma približno tisoč evrov neto. Višino so določili na podlagi zakonskih določil in posodobljenega izračuna minimalnih življenjskih stroškov.

Po poročanju Euronews je po mnenju strokovnjakov Evropskega inštituta za sindikate (ETUI) ključni dejavnik za višjo plačo višja produktivnost gospodarstva, torej močna industrijska ali finančna dejavnost ter razvitost visokotehnoloških panog. Pomembno vlogo ima tudi pogajalska moč delavcev.

minimalna plača EU Eurostat Slovenija

Pohlepne naftne družbe ali požrešna država?

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
07. 02. 2026 10.46
Lastniki Petrola zatrjujejo, da jih bo pokopal dvig minimalne plače in to ob izjemnih dobičkih. Ali to pomeni, da imajo mnogo zaposlenih z minimalno plačo? Če je to res, potem lahko vidimo, kakšen pohlep jih žene. Naj gospa Južna pove, kako bi preživela z minimalcem! Norca se delajo z zaposlenimi na minimalcu!
Odgovori
+1
1 0
Castrum
07. 02. 2026 10.45
Zakaj v tabeli ni navedena resnična bruto minimalna plača, torej 1.487 €. Zakaj ne? In zakaj ne napišejo koliko je po državah strošek delodajalca za to minimalno plačo. V Sloveniji za 1.000 € neto je strošek delodajalca 1.734 € (bruto bruto)
Odgovori
0 0
DKR
07. 02. 2026 10.43
Ha ha ha...BBcc komentira vsak članek in hvali "dosežke" te vlade😁😁😁. Do 10.40 ima že preko 50 komentarjev, očitno dobi plačilo glede na število objav.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
07. 02. 2026 10.34
Levičarji so umetno in ekonomsko neupravičeno dvignili minimalno plačo. Posledica bo, da bo večina teh, ki so danes na minimalcu izgubila službe in končala na dosti nižji socialni podpori. Podjetniki že selijo podjetja na Hrvaško in vzhod.
Odgovori
+0
3 3
BBcc
07. 02. 2026 10.37
Desničarji pa jo umetno nižajo, da lahko nahranijo kapitaliste.
Odgovori
-1
3 4
jank
07. 02. 2026 10.31
Ko smo bili bolj na dnu po višini minimalne plače, so bila zgražanja. Opravičeno. Sedaj ko pa bomo na 7. mestu, glej ga vraga, pa enim zopet ni prav. Kot da je sedaj bolj zadovoljnih le okoli 20.000 zaposlenih, ki v tej državi prejemajo minimalno plačo. Eni nam hočejo povedati, da bomo državo spravili na kant zaradi dviga mminimalne plače 2% od vseh zaposlenih. Nora, zares nora, politična propaganda.
Odgovori
+0
2 2
Amenhotep
07. 02. 2026 10.29
Ta enormni dvig minimalca lahko primerjamo s kmetom, ki je želel 100 lit mleka na dan, krave pa so dale samo 50. Pa jim je zakondko določil minimalca da zdaj morajo pa dat 100 na dan. In kje bodo dobile razliko ???
Odgovori
+2
4 2
jank
07. 02. 2026 10.40
Pojma nimaš. Imaš pa kmečko logiko, toda ne zdravo!
Odgovori
-1
0 1
pepe2
07. 02. 2026 10.27
Če bi novinarske hiše povabile kakšne goste z znanjem ekonomije, bi ti hitro povedali, kako se povprečna plača dolgoročno odraža na minimalni plači. Država lahko minimalno plačo "odredi" le na kratek rok, na dolgi rok pa jo lahko regulira le ekonomska slika gospodarstva. Glede na to, kako drastično smo zdrseli navzdol po evropski lestvici, kar se tiče povprečne plače, bo tudi minimalna plača nezadržno sledila tej logiki.
Odgovori
+1
2 1
kleos
07. 02. 2026 10.21
Rajši naj napišejo kolko je neto v kateri državi napram določenim Brutto, pa recimo, da nimam nikker kakšne olajšave. In tam se vidi realnost, oz naj napišejo kakšen je strošek delodajalca, da lahko ima delavec tak bruto oz neto.
Odgovori
+3
4 1
Slovener
07. 02. 2026 10.19
Slovenija v boljši polovici - Pa smo res tako dobri ?
Odgovori
+1
1 0
BBcc
07. 02. 2026 10.23
Boljši gleda na to kaj delavec pridobi smo sigurno.
Odgovori
+0
3 3
Yoda
07. 02. 2026 10.17
Zaposleni na JU, so vsi, razen vodstva na minimalcu.
Odgovori
-3
1 4
Vselepo
07. 02. 2026 10.16
Naj naredijo realno primerjavo, kjer je Slovenija za Hrvasko.....
Odgovori
+5
5 0
BBcc
07. 02. 2026 10.17
Pri nižanju davkov. Drugače bruto plače so naše krepko večje.
Odgovori
-1
3 4
Amenhotep
07. 02. 2026 10.15
Minimalc gre lahko toliko gor, kolikor znaša gospodarska rast. To je cca 1%.
Odgovori
+4
5 1
macolagobec
07. 02. 2026 10.13
Slovenija je v boljši polovici glede višine minimalne plače. Jah, ampak pol Slovenije je na minimalni plači, to je problem!
Odgovori
+2
4 2
An ban pet podgan
07. 02. 2026 10.13
Kaj to pomeni za gospodarstvo. Ja se strinajm minimalec mora gor,ampak ne na račun gospodarstva. Kaj to pomeni. Potiho zapiranje nekaterih oddelkov, robotizacijo ker nismo konkurenčni, potiho odpuščanje delavcev . Katerih delavcev? Ja prav teh na minimalcu ker ravno ti opravljajo delo serijske proizvodnje. Sicer vsako delo je častno in ne ponižujem... To pa zato,ker serijska proizvodnja ne prenese tega stroška. Vsak to ve le Levica in naši vladniki,ki sedijo v pisarni tega ne vedo,ali zato ker si nabirajo glasove ali pa ker jim je vseeno. Sej realnost še pride. Res žalostno.
Odgovori
+3
4 1
spehinprsut
07. 02. 2026 10.12
Kakor pogledaš nam gre vsako leto slabše. Kar je zaskrbljujoče in žalostno.
Odgovori
+1
2 1
Kviz
07. 02. 2026 10.11
Pomembno je objaviti bruto plače v vseh državah in odstotek koliko dobi zaposleni in koliko znašajo vsi prispevki. Pri nas je nujno da se ukine izplačilo prevoza na delo, ali pa se upošteva v dohodnino.
Odgovori
+1
2 1
jank
07. 02. 2026 10.16
Plus tega pa še, koliko je DDV, kaj dobi za življenje iz skupnih sredstev ( šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo, dolgotrajna oskrba, pokojnine....)
Odgovori
+1
2 1
Dr. VodaLj
07. 02. 2026 10.09
glede na to koliko naredimo, bi morali imeli med najnizjimi…
Odgovori
-1
2 3
macolagobec
07. 02. 2026 10.14
Jap, doktoratarji ne zaslužte niti za burek na dan!!!!
Odgovori
+0
1 1
jank
07. 02. 2026 10.17
Ali ti to sodiš po sebi?
Odgovori
+0
1 1
Z O V
07. 02. 2026 10.09
Laž, Hrvaška in Bosna so prehitele Slovenijo
Odgovori
+2
5 3
macolagobec
07. 02. 2026 10.15
Bolgarija pa Srbijo v BDP/glavo.
Odgovori
+2
2 0
An ban pet podgan
07. 02. 2026 10.09
Kaj to pomeni za gospodarstvo. Ja se strinajm minimalec mora gor,ampak ne na račun gospodarstva. Kaj to pomeni. Potiho zapiranje nekaterih oddelkov, robotizacijo ker nismo konkurenčni, potiho odpuščanje delavcev . Katerih delavcev? Ja prav teh na minimalcu ker ravno ti opravljajo delo serijske proizvodnje. Sicer vsako drlo je častno in ne ponižujem... To pa zato,ker serijska proizvodnja ne prenese tega stroška. Vsak to ve le Levica in naši vladniki,ki sedijo v pisarni tega ne vedo,ali zato ker si nabirajo glasove ali pa ker jim je vseeno. Sej rralnist še pride. Res žalostno.
Odgovori
+2
4 2
Z O V
07. 02. 2026 10.12
Davki najvišji v EU
Odgovori
-1
1 2
ap100
07. 02. 2026 10.08
sloveniija je zelo visoko tudi pri obpravljenih urah samo mi imamo malico v delovnem času drugi pa večinoma ne potem so še stroški prevoza - delavna učinkovitost pa relativno vsako leto pada
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
vizita
Portal
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Milijon gre na Ptuj
Finančni kviz: koliko dejansko veste o denarju?
Finančni kviz: koliko dejansko veste o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527