V javnem sektorju plače za 25 odstotkov višje kot v zasebnem

Ker se v Sloveniji krepijo pritiski na rast plač kot posledica visoke gospodarske rasti, demografskih gibanj in nedorečene plač ne politike v javnem sektorju je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) pripravil analizo plač in plač ne politike, ki jo je v. d. direktorja Umarja Boštjan Vasle predstavil na današnji konferenci Plače: med stimulativnim plač ilom in vzdržnostjo javnih financ. Vlada bi si morala v aktualni razpravi o plač ah tako v javnem kot zasebnem sektorju po mnenju Umarja kot ključni cilj zadati rast produktivnosti. Ta naj bo merilo za rast plač , pri čemer je treba pustiti nekaj prostora za fleksibilno nagrajevanje oz. nagrajevanje tistih, ki si to zaslužijo.

Poudaril je, da je treba pri sprejemanju ukrepov plačne politike v javnem sektorju, kjer zdaj sindikati čakajo na čimprejšnji začetek pogajanj z vlado, upoštevati tako imenovan demonstracijski učinek – to pomeni, da se bo povečevanje plač v javnem sektorju prelilo v povečevanje plač v zasebnem.

Primerjava plač v enem in drugem sektorju je pokazala, da je plačna premija, ki izraža razlike v plačilu za primerljive poklice, v javnem sektorju med srednje- in visokostrokovnimi poklicnimi skupinami negativna. V letih 2012 in 2013 se je ta zaradi znižanja plač v javnem sektorju še poglobila, kar prispeva k težavam pri iskanju ustrezno usposobljenih kadrov.

Zaposleni s primerljivimi značilnostmi so v javnem sektorju plačani relativno manj kot v zasebnem sektorju v poklicih, kot so strokovnjaki za različne vede, tehniki in pisarniški uradniki, medtem ko so poklici za preprostejša dela plačani relativno več. Višina negativne premije za prve je v povprečju med pet in 15 odstotkov, za druge, torej preprostejša dela, pa pozitivna v višini 20 odstotkov.