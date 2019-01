Prinesel dražji burek, kavo za evro in nove priložnosti

Ko je 1. januarja 2007 Slovenija prevzela evro, so ljudje hitro ugotovili, da gostinci in trgovci cene radi zaokrožijo na en evro. V praksi so tako mnogi gostinci ceno kave dvignili z 200 oziroma 220 tolarjev na en evro, ali po starem 240 tolarjev. Celo na priljubljeni Šmarni gori je bilo treba za čaj brez limone namesto 200, odšteti en evro ali 240 tolarjev. Dražji je bil tudi priljubljen burek … če je prej v Ljubljani stal 450 tolarjev, je bilo po prihodu nove valute zanj treba odšteti dva evra ali 479 tolarjev.

Do trenutka, ko smo evro dobili tudi pri nas, je bilo iz izkušenj držav, ki so ga uvajale pred nami, jasno, da brez podražitev ne bo šlo. Država je ljudi opremila tudi s posebnimi kalkulatorji za preračunavanje med odhajajočim tolarjem in prihajajočim evrom – da bi lažje osvojili cene v evrih in tudi zaznali podražitve. Za en evro je bilo treba odšteti 239,64 tolarja.

Nemci, že tako čustveno navezani na marko, ki se je z uvedbo poslovila, so "euru" nadeli ime "teuro" – posmehljivo skovanko izraza za evro in nemške besede za "drago".

Medtem ko so se ugodnih učinkov nadejali v gospodarstvu in na finančnih ministrstvih, je ideja odzvanjala tudi med ljudmi, ki jim naenkrat ne bi bilo več treba v menjalnico, preden se odpravijo čez mejo, in ki bi lahko enostavno primerjali cene po Evropski uniji – brez preračunavanja.

Vseeno se Evropa ideji skupne valute ni želela odpovedati. Njegovi snovalci so predvidevali, da bo skupna valuta predvsem ustvarila stabilnejše in predvidljivejše gospodarsko okolje, izboljšala konkurenčnost, zaradi izpolnjevanja konvergenčnih meril, ki so pogoj za uvedbo evra v posamezni državi, pa se bodo dolgoročno znižale obrestne mere, kar bo ugodno vplivalo na gospodarsko rast in naložbe.

Prvega januarja 1999 rojeni evro je sprva obstajal kot virtualna valuta, ki se je uporabljala v računovodstvu in finančnih transakcijah, evroobmočje pa so takrat sestavljale Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska in Španija. Realnost, ki jo je bilo mogoče prijeti v roke, je evro postal tri leta kasneje, ko je bila članica evroobmočja že tudi Grčija, ki v prvem krogu ni izpolnjevala maastrichtskih konvergenčnih meril. Ko je leta kasneje izbruhnila dolžniška kriza, je sicer prišlo na dan, da je bilo tudi grško izpolnjevanje pravil v "drugem krogu" nekoliko vprašljivo, saj naj bi se – podobno kot Italija – posluževali finančnih akrobacij za olepševanje javnofinančnih bilanc v ključnih letih pred uvedbo skupne evropske valute.

"Že takrat nismo zares želeli zapustiti evroobmočja, zdaj pa še manj. Ljudje za situacijo tudi ne krivijo EU. Mislim, da večini seveda ni všeč, da smo morali sprejeti varčevalne ukrepe, po drugi strani pa se marsikdo zaveda, da ima nekdo zunanji kdaj drugačno perspektivo, da lažje sprejme nepriljubljene odločitve. V procesu "reševanja Grčije", kot so se ga lotile evropske ustanove in IMF, sta pogosto trčila dva svetova. Njihov in naš grški, ko niso razumeli, kako Grčija deluje, niso se poglobili v našo zakonodajo in mentaliteto," nadaljuje Stavrula, ki pa ocenjuje, da so v osnovi predlagali precej racionalne in za Grčijo dogoročno koristne rešitve.

In morda lahko na drugo stran pomaga prav evro in njegove špartanske zahteve. "Za večino Grkov je evro simbol tega, da je država, ki ga ima, "nekaj dosegla". Večina Grkov si želi, da bi bila Grčija "bolj evropska". Torej bolj strukturirana, bolje organizirana in posledično bogatejša," je za New York Times dejala Jiota Lourida, 45-letna grška zdravnica.

Čeprav se še vedno borijo z učinki krize, so namreč Grki, ki so na višku varčevanja nemško kanclerko Angelo Merkel primerjali z Adolfom Hitlerjem , prišli do pomembnega spoznanja. "Mislim, da smo kot narod na točki, ko se ljudje zavedajo, da nas je v situacijo, v katero smo zabredli, v veliki meri spravila naša mentaliteta,"pravi naša sogovornica, grška javna uslužbenka Stavrula .

Zanimivo – odpovedali se mu ne bi niti Grki, ki so v času krize skoraj obupali nad skupno valuto, potem ko so se morali sprijazniti s hudimi varčevalnimi ukrepi, ki so oklestili plače in pokojnine, država je izgubila okoli četrtino svoje ekonomije, gospodinjstva so po nekaterih izračunih ostala brez 42 odstotkov prihodka. Vseeno danes 60 odstotkov Grkov meni, da je evro za Grčijo dober, 71 odstotkov pa, da je dober za EU.

"Evro se je zasidral v populacijo evroobmočja in to morajo priznati tudi zagrizene evroskeptične stranke," ocenjuje Nicolas Veron iz bruseljskega think thanka Bruegel.

Celo, ko je lomastila kriza, se je evroobmočje širilo. Z vstopom v leto 2009 je Slovaška vstopila tudi v evroobmočje, sledile so še Estonija, Latvija in Litva.

Na številnih področjih se je, so si enotni analitiki, evro dejansko izkazal. Vse do krize je dejansko dosegal vse zastavljene cilje. Potem pa je počilo. Na vrhuncu krize je bilo na udaru finančnih trgov okoli 40 odstotkov BDP evrskega območja.

Kriza razkrila razpokane in pomanjkljive temelje

Vprašanje, ki se tudi ob dvajseti obletnici evra zelo pogosto zastavlja, pa je – kako naprej. Danes evro uporablja več kot 340 milijonov ljudi v 19 članicah Evropske unije. Evro velja za svetovno valuto "številka dve" – za dolarjem.

A dolžniška kriza, ki ga je skoraj spravila na kolena, je razgalila osnovne težave projekta, na primer že osnovna razlika v mentaliteti med bolj razsipnim in zadolženim jugom in varčnejšim severom Evrope.

Oglasili so se kritiki evroobmočja, ki so ocenili, da je evro žrtev sistemske napake, težava se skriva v samih temeljih skupne valute, ki da ne more obstajati brez fiskalne integracije, te pa ni brez nekakšnih "združenih držav Evrope". Skupna valuta naj bi namreč zahtevala ekonomsko konvergenco, evro pa se je širil divergentno. Vse to naj bi vodilo v velika ciklična nihanja, fiskalna in plačilnobilančna neravnotežja. In medtem ko je del kritikov pozival k ureditvi pomoči za države v težavah, so drugi države v težavah pozivali naj iz evroobmočja izstopijo – za slednjo možnost se na koncu ni odločil nihče. So se pa vse strani lotile iskanja bolj ali manj učinkovitih rešitev in utrjevanja evroobmočja.

Mrzlično iskanje rešitev

Šef ECB Mario Draghi je leta 2012 izrekel zdaj že znamenite besede, da bo "njegova" ustanova, ki bdi nad monetarno politiko evroobmočja "storila vse, kar bo treba", da se evro ohrani. Obljubil je celo odkup neomejene količine državnih obveznic najhuje prizadetih držav – s čimer je nekoliko pomiril finančne trge, ni pa tega v praksi nikoli uporabil.

Da bi ohranjali denarni tok skozi evroobmočje in preprečili deflacijo, padec cen in pešanje ekonomske ektivnosti, je ECB obrestne mere spustila na zgodovinsko nizko raven, bankam ponudila poceni posojila in kupila za okoli 2,6 trilijona obveznic držav in podjetij med leti 2015 in 2018.

Čas krize je prinesel krepitev pakta o stabilnosti in rasti za usklajevanje gospodarskih in fiskalnih politik. Dodana sta mu bila posebna postopka za primer presežnega javnega dolga in presežnih makroekonomskih neravnovesij. Za lažje reševanje težav v bančnem sistemu sta bila vzpostavljena dva stebra bančne unije – skupni nadzor in skupno reševanje bank.

Veliko projektov obstalo na pol poti, ko je kriza minila

A pod črto medkriznih in pokriznih ukrepov za rešitev evra, ko so se ustvarjali začasni in stalni mehanizmi za stabilizacijo evroobmočja, ostaja dejstvo, da bančna unija ostaja nedokončan projekt. Manjka ji namreč še tretji steber, skupni evropski sistem jamstva za bančne vloge za območje evra. Mehanizem usklajevanja gospodarskih in fiskalnih politik še ne deluje kot je bilo načrtovano, poskusi v smeri oblikovanja fiskalne zmogljivosti za pomoč državam so bolj poskusi kot konkretne rešitve.

Evroobmočje ima namreč podobne težave kot povezava – interesov je veliko, cene za skupne cilje pa ni pripravljen plačati nihče, kar je nazadnje na svoji koži izkusil francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je želel proračun evroobmočja, končalo pa se ni z vzporedno proračunsko strukturo, ampak "investicijskim" proračunom evrskega območja, ki pa je še vedno slabo opredeljen in kar je daleč od prvotnih Macronovih želja. Tudi njegov ambiciozen načrt za "finančnega ministra" evroobmočja oziroma nekakšno evropsko verzijo IMF je padel v vodo.