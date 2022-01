Prodaja cigaret ob rasti trošarin upada

Prodaja cigaret v Sloveniji v zadnjih letih upada, med letoma 2011 in 2020 se je zmanjšala za več kot tretjino. Temu trendu so – sicer precej počasneje – sledili tudi prilivi od trošarin v državno blagajno, pa čeprav so se te v zadnjih desetih letih zvišale za več kot polovico.

Minimalna trošarina za škatlico cigaret se je v zadnjih desetih letih zvišala za nekaj manj kot 54 odstotkov. FOTO: Dreamstime

Postopno upadanje prodaje cigaret dokazujejo podatki o količini cigaret, od katerih je bila obračunana trošarina. V letu 2011 je bila obračunana od 5,040 milijarde cigaret, v letu 2020 pa samo še od 3,255 milijarde cigaret, so v odgovoru na vprašanje poslanke Karmen Kozmus Ferjan zapisali na finančnem ministrstvu. Hkrati se je višina obračunanih trošarin od cigaret od leta 2011, ko je znašala 426 milijonov evrov, do leta 2020 znižala na 381 milijonov evrov. S postopnimi dvigi se torej zagotavlja ohranjanje javnofinančnih prihodkov iz naslova trošarin na cigarete na približno enaki višini, so zapisali na finančnem ministrstvu. "V nasprotnem primeru, bi zaradi pričakovanega zniževanja količin vseh tobačnih izdelkov, do katerega prihaja, realizirali bistveno nižje prihodke," so dodali. Minimalna trošarina za škatlico cigaret se je v zadnjih desetih letih zvišala za nekaj manj kot 54 odstotkov - z 1,60 evra v letu 2011 na 2,46 evra v letu 2021. Nazadnje so bile spremembe na tem področju 1. novembra lani. Na Finančni upravi RS ob tem opažajo, da se v zadnjih letih manj pogosto tihotapi tobačne izdelke uveljavljenih mednarodnih tobačnih proizvajalcev, vedno bolj pogosto pa v zaseženih količinah tobačnih izdelkov prevladujejo cigarete in ponaredki slabše kakovosti z nižjo ceno.