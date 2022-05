Prodaja električnih avtomobilov strmo narašča

V prvem letošnjem četrtletju je bilo prodanih dva milijona električnih avtomobilov, kar je 75 odstotkov več kot leto prej, v povzetku poročila navaja IEA. Skupno je tako na svetovnih cestah 16,5 milijona električnih avtomobilov, kar je trikrat več kot leta 2018. K povečanju prodaje v letu 2021 je največ prispevala Kitajska, kjer je bilo prodanih polovica vseh lani prodanih električnih vozil, in sicer 3,3 milijona. Po podatkih agencije je bilo tako lani na Kitajskem prodanih več električnih vozil kot leta 2020 po celem svetu.

Močno rast je beležila tudi Evropa, kjer je bilo prodanih 2,3 milijona električnih avtomobilov oz. 65 odstotkov več kot leto prej, po dveh letih upadanja pa se je povečala tudi prodaja v ZDA, na 630.000. Prvo četrtletje leta 2022 je glede regij pokazalo podobne trende, saj se je prodaja na Kitajskem v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2021 več kot podvojila, v ZDA se je povečala za 60 odstotkov, v Evropi pa za 25 odstotkov, ugotavlja IEA. Kot pojasnjujejo, so na Kitajskem električni avtomobili običajno manjši kot na drugih trgih. To je poleg nižjih stroškov razvoja in proizvodnje prispevalo k zmanjšanju cenovne vrzeli v primerjavi z bolj klasičnimi avtomobili.

H krepitvi rasti prodaje električnih vozil prispeva več dejavnikov. Eden izmed najbolj učinkovitih so državne subvencije za znižanje stroškov za potrošnike, ki so se lani podvojile na skoraj 30 milijard evrov. Za večje zanimanje med potrošniki so poskrbeli tudi proizvajalci avtomobilov, ki so povečali število modelov električnih vozil, ki so kupcem na voljo na trgu. Leta 2021 je bilo na trgu na voljo okoli 450 modelov električnih vozil oz. petkrat več kot leta 2015, ugotavljajo na IEA.

A vojna v Ukrajini in pandemija covida-19 sta povzročili motnje v dobavnih verigah, cene surovin, kot so kobalt, litij in nikelj, pa so poskočile. Maja letos so bile cene litija več kot sedemkrat višje kot na začetku leta 2021, opozarjajo v poročilu.