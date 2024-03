Prodaja MLM padla v vodo, edini interesent pričakoval nedovoljeno državno pomoč

Iz Slovenskega državnega holdinga (SDH) so sporočili, da je v vodo padel še zadnji poskus prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Mariborska livarna Maribor (MLM). "Edini zainteresirani ponudnik je po opravljenem skrbnem pregledu družbe oddal zavezujočo ponudbo, ki za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala take pogoje transakcije, katerih sprejetje bi pomenilo večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč," so pojasnili in dodali, da na trgu ni investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti družbo na način, da ne bi bila pri tem kršena pravila državnih pomoči.

Družba je v zadnjih desetih letih državno pomoč že pridobila, to pa pomeni, da ji po pravilih EU zdaj ne pripada. Kljub temu pri SDH zagotavljajo, da ne bodo vrgli puške v koruzo in bodo objavili nov poziv za zbiranje interesa za nakup družbe.

SDH je vabilo k oddaji ponudb objavil novembra lani, posredoval pa ga je skoraj 250 potencialnim investitorjem. Potencialni interes za nakup družbe je izkazalo 12 interesentov, le šest pa jih je nato podpisalo dogovor o nerazkrivanju informacij ter pridobilo vabilo za vstop v podatkovno sobo, ki jo je pripravila družba MLM.

Do poteka roka za oddajo ponudb je SDH prejel dve nezavezujoči ponudbi, vendar je ena prispela po poteku roka, poleg tega je bila tudi vsebinsko neustrezna.

Edinega preostalega ponudnika – gre za slovensko gospodarsko družbo – je SDH povabil v naslednjo fazo prodajnega postopka. Imel je 40 dni časa, da odda zavezujočo ponudbo, ki pa je nazadnje, kot so sporočili iz SDH, "bistveno odstopala od njegove nezavezujoče ponudbe in s tem tudi od minimalnih sprejemljivih pogojev transakcije, kot jih je SDH določil v javnem vabilu k oddaji ponudb".

"Kljub naporom SDH, da s ponudnikom v dodatnih pogajanjih dogovori take pogoje transakcije, ki ne bi predstavljali nedovoljene večmilijonske državne pomoči, ponudnik takšnih pogojev ni bil pripravljen ponuditi. Zaradi tega je moral SDH prodajni postopek zaključiti kot neuspešen," so zaključili.