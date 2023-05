Prodaja sadja ob cesti: kršitelj ni davčno potrdil kar 767 računov

Kot so sporočili s finančne uprave (Furs), so lani opravili več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih osebah. V 31 odstotkih opravljenih nadzorov so bile ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na neizdajanje računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV-jem. Vodenih je bilo 65 prekrškovnih postopkov, v katerih so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov, so pojasnili.

V letošnjem letu so začeli nadzor aktivneje izvajati pretekli mesec, ko se je začela sezona prodaje sadja. Opravili so več kot 60 nadzorov pri 20 zavezancih za davek, največ na Primorskem, poostren nadzor stojnic na območju občin Pivka, Ankaran, Koper, Izola in Piran pa je potekal tudi pretekli konec tedna. Dvema pravnima osebama so izrekli ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ugotovljeni so bili tudi prekrški zaradi drugih kršitev davčnih predpisov. Pri enem od zavezancev za davek je bilo ugotovljeno, da davčnemu organu v informacijski sistem davčnih blagajn ni posredoval podatkov o 767 izdanih računih, so ugotovitve nadzora predstavili na Fursu.