Prodaja Tesel se je v EU skoraj prepolovila

Elon Musk in Tesla

Kot poroča AFP, je upad prodaje povezan z vlogo izvršnega direktorja Tesle Elona Muska v kabinetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po Evropi in ZDA so se pojavili pozivi k bojkotu Teslinih vozil, poročali so tudi o vandalizmu v Teslinih salonih.

Podjetje je sicer ta teden poročalo o 71-odstotnem padcu dobička v prvem četrtletju. Dobiček je znašal 409 milijonov dolarjev, prihodki pa so se znižali za devet odstotkov na 19,3 milijarde dolarjev. Musk je že napovedal, da bo maja zmanjšal svojo vlogo v Trumpovi administraciji in se znova bolj osredotočil na vodenje Tesle.

Kljub Teslinim težavam sicer prodaja električnih vozil v nekaterih evropskih državah, vključno z Nemčijo in Veliko Britanijo, še naprej raste. Po podatkih ACEA električna vozila predstavljajo 15 odstotkov trga EU. Največji delež imajo hibridna vozila (36 odstotkov), sledijo avtomobili na bencinsko gorivo z 29 odstotki.