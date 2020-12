Letos prodali za skoraj 50 milijonov evrov manj vinjet

Dars je od začetka decembra lani do konca novembra prodal skupno nekaj manj kot 4,63 milijona vinjet z letnico 2020.

V 12 mesecih so prodali 917.701 letnih vinjet, kar je tri odstotke manj, kot so v primerljivem obdobju prodali letnih vinjet z letnico 2019. Pri tem je prodaja letnih vinjet za osebna vozila (cestninski razred 2A) upadla za tri odstotke, na 857.724, vinjet za kombije (razred 2B) pa so prodali 57.905, kar je 138 manj kot lani.

Prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) je bila manjša za 20 odstotkov, prodali so jih 2072.

Prodaja mesečnih vinjet je upadla za 43 odstotkov, na 898.205, pri čemer se je za 43 odstotkov znižala prodaja vinjet za osebna vozila (851.368), za 34 odstotkov pa je bila manjša prodaja vinjet za kombije (46.837).

Tudi prodaja tedenskih vinjet je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem upadla, in sicer za 44 odstotkov, na nekaj manj kot 2,8 milijona. Pri tem je prodaja vinjet za osebna vozila upadla za 44 odstotkov (skoraj 2,59 milijona), prodaja vinjet za kombije za 32 odstotkov (188.418), prodaja vinjet za motorna kolesa pa za 65 odstotkov (19.386).

Razlog za padec prodaje vinjet v letošnjem letu je epidemija covida-19 oz. njene posledice, ki so se odrazile v zmanjšanju prometa, zlasti tranzitnega oz. turističnega, na slovenskih avtocestah, so izpostavili na Darsu. Pojav epidemije je negativno vplival na prodajo vseh vrst vinjet, zlasti pa na prodajo kratkoročnih. Posledice je čutiti od druge polovice marca, so še dodali.