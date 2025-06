Prodanih več stanovanj, kot je veljalo doslej: kako se gibajo cene?

Rabljene stanovanjske nepremičnine – rabljena stanovanja in hiše skupaj – so se na četrtletni ravni pocenile za 0,6 odstotka. Pri rabljenih stanovanjih so cene zrasle za 1,1 odstotka, pri rabljenih družinskih hišah pa so se znižale za 3,0 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v preostali Sloveniji, za 1,0 odstotka, sledil je Maribor, kjer so cene porasle za 0,8 odstotka, medtem ko so se v Ljubljani ta stanovanja pocenila, za 0,3 odstotka.

Nove stanovanjske nepremičnine so se v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani pocenile za 8,8 odstotka. Cene novih stanovanj so upadle za 10,5 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš zvišale za 2,3 odstotka.

V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem je bila rast cen stanovanjskih nepremičnin 3,2-odstotna. Najizraziteje so se podražila rabljena stanovanja (+5,1 odstotka). Sledile so rabljene družinske hiše (+4,6 odstotka) in nove družinske hiše (+0,6 odstotka). Cene novih stanovanj so se znižale (-6,1 odstotka).

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v letošnjem prvem četrtletju, je bila 421,4 milijona evrov. To je bilo približno desetino več kot v predhodnem četrtletju in enakem četrtletju prejšnjega leta.

Skupno je bilo prodanih 2536 stanovanjskih nepremičnin oz. približno desetino več kot četrtletje prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je na četrtletni ravni zvišalo za 13 odstotkov. Prodanih je bilo 2455 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 396,6 milijona evrov.

Statistični urad je objavil tudi revidirane podatke za lansko leto, potem ko je od Geodetske uprave RS naknadno prejel podatke o večjem številu prodaj novih stanovanj in hiš.

Kot se je izkazalo, je bila rast cen stanovanjskih nepremičnin lani 7,6-odstotna (prvotno 8,5-odstotna). Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale za 3,6 odstotka (prvotno za 9,5 odstotka), nova stanovanja so se podražila za 3,9 odstotka (prvotno za 10,2 odstotka), nove družinske hiše pa za 1,0 odstotka (prvotno za 2,0 odstotka).

Prodanih je bilo 764 novih stanovanjskih nepremičnin (prvotno 413), njihova skupna vrednost pa je znašala 220,9 milijona evra (prvotno 125,1 milijona evra).