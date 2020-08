Letenje v korona časih: profesor razkriva, kako čist je zrak na letalu

Kako dobra ideja je, v času, ko na voljo še ni ne cepiva, ne zdravila, odleteti na počitnice? To vprašanje je nemški focus.de zastavil strokovnjaku za konstruiranje letal. "Verjetnost, da se bo nekdo okužil na letalu, je precej enostavno podcenjevati," meni.

Vse je seveda odvisno od tega ali je na letalu tudi okužena oseba. "Vemo, da se je relativno enostavno okužiti, če je veliko ljudi v majhnem prostoru." Glede na trenutne podatke meni, da je statistično povsem mogoče, da je v Nemčiji okužena oseba na vsakem petem letu.

Seveda pa to še ne pomeni, da bodo zboleli tudi drugi potniki. "Od tukaj naprej pa se zaplete. Odvisno je od tega, kako dolgo traja let, kakšna je razdalja do okuženega potnika." Verjetnost okužbe naj bi se povečala z vsako dodatno uro letenja, ocenjuje na podlagi dosedanjih strokovnih dognanj. Po nekaterih ocenah, pravi, naj bi sicer en okužen na letu z 200 ljudmi, okužil le še eno osebo.

Kako (ne)varna pa so v tem smislu letala v primerjavi z avtobusom ali vlakom? "Veliko je odvisno od sistema zračenja. Na letalu se zrak filtrira skozi filtre, ki poskrbijo, da se virusi s cirkulacijo zraka ne širijo po kabini. Za druga prometna sredstva nisem strokovnjak, sem se pa poučil, da filtri niso tako dobri kot na letalih. Vendar si lahko tam pomagamo s svežim zrakom."

Se pa ne strinja z izjavo Airbusovega inženirja, Jean-Brica Dumonta, ki pravi, da je v kabini med poletom zrak bolj čist kot ob vratih pri vkrcanju. Prav tako meni, da letalska industrija in del politike nekoliko preoptimistično razlagata, kako varno je "koronaletenje".

Združenje nemških letalskih družb med drugim pravi, da je zrak na letalu tako čist kot v operacijski sobi."V letalu je tudi po več sto ljudi. V operacijski dvorani jih z razlogom nikoli ni toliko. V kabini se kljub filtriranju zraka vzpostavi določena koncentracija virusa."

Nemško prometno ministrstvo je medtem pred časom napovedovalo, da naj bi zapovedali, da se zrak v potniški kabini letala povsem zamenjal na 2-3 minute. Strokovnjak meni, da je to v kratkem času nemogoče zagotoviti, saj bi morali na letalih opraviti večje posege.

Tudi zagotovila o "zračni zavesi" ga ne prepričajo. S tem misli na zračni tok, ki naj bi po mnenju nekaterih v letalski industriji v letalih tekel samo od zgoraj navzdol - in ne vodoravno. "Dejansko zrak teče tudi vodoravno - od leve proti desni in obratno. Zaradi turbulence in difuzije se aerosoli porazdelijo tudi v vzdolžni smeri kabine."