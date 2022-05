Program bodoče vlade po godu sindikatom, precej manj delodajalcem

Na vsebino koalicijske pogodbe se odzivajo tudi sindikati in delodajalci. V sindikatih podrobnosti koalicijske pogodbe še ne poznajo, so pa v prvem odzivu razmeroma zadovoljni. Tako predsednica ZSSS Lidija Jerkič kot predsednik Pergama Jakob Počivavšek sta dejala, da kaže, da gre ta v pravo smer. Zanimajo pa ju konkretne rešitve in izvedba, predvsem pa računata na obnovo socialnega dialoga.

Po njenem se z odpravo prekarnosti lahko v nadaljevanju razrešuje marsikaj. Pozitivno ocenjuje napovedi o krajšem delovniku in napoved davčne reforme, saj so sindikati zadnji davčni reformi nasprotovali. Kot zelo pozitivno je označila tudi sodelovanje delavcev pri dobičku, pozdravlja pogostejše usklajevanje minimalnih življenjskih stroškov, od česar so nato odvisne tudi višine socialnih transferjev in višina minimalne plače.

"Skratka zaenkrat ocena pozitivna, gre se v pravo smer," je dejala Jerkičeva in dodala, da pa se seveda postavlja vprašanje končne izvedbe. Sama tako vsebino koalicijske pogodbe, kolikor je bila razkrita minuli vikend, zaenkrat ocenjuje kot "všečno", podrobneje pa jo bo lahko komentirala, ko bo z njo seznanjena. Po njenih besedah pa sindikati "absolutno računajo na obnovo socialnega dialoga v čim krajšem času".

Tudi predsednik sindikata KSS Pergam Jakob Počivavšek je kot ključnega izpostavil socialni dialog. "Glede na tisto, kar sem lahko videl, si lahko obetamo nek bistveno drugačen nivo kot tisto, kar je bilo v zadnjem obdobju," je dejal. Socialni dialog je pomemben ravno z vidika, ker je to ključno za iskanje končnih rešitev, je dejal. Se pa Počivavšku postavlja vprašanje, kakšne bodo konkretne rešitve in konkretne predlogi.