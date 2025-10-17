Svetli način
Gospodarstvo

Program, ki naj bi v 10 letih povečal slovenski BDP za polovico

Ljubljana, 17. 10. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
13

GZS je v sodelovanju z več kot 90 gospodarstveniki in strokovnjaki pripravila program razvoja slovenskega gospodarstva do leta 2035. Temelji na 88 ukrepih, usmerjenih v dolgoročno konkurenčnost in strateško avtonomijo države. Program naj bi v desetih letih slovenski BDP povečal za polovico in ustvaril 55.000 delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Program Made in Slovenia 2035, ki je nastajal osem mesecev, odraža potrebe in razvojne priložnosti slovenskega gospodarstva, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal.

Kot je pojasnil ekonomist Jože P. Damijan z ljubljanske ekonomske fakultete, ki je z glavnim ekonomistom GZS Bojanom Ivancem vodil pripravo programa, je bilo glavno vprašanje pri tem, kaj bo Slovenija proizvajala čez deset let v spremenjenih geoekonomskih razmerah tehnološkega vzpona Kitajske, padca evropske konkurenčnosti in obstoječih dobaviteljskih verig, energetske volatilnosti ter imperativa zelenega prehoda.

Gospodarska rast
Gospodarska rast FOTO: iStock

"Program predvideva za 19 milijard evrov novih investicij v gospodarstvu do leta 2035. Zaradi njegove implementacije naj bi se BDP do leta 2035 povečal za polovico oziroma rasel dodatno za dve odstotni točki letno, pripomogel pa naj bi tudi k ohranitvi oziroma zamenjavi 55.000 delovnih mest z delovnimi mesti z višjo dodano vrednostjo," je poudaril.

Na davčnem področju program po Ivančevih besedah med drugim predvideva postopno znižanje davka od dohodkov pravnih oseb, širitev davčnih olajšav za zaposlene in postopno uvedbo tako imenovane razvojne kapice pri 2,5-kratniku povprečne plače do leta 2030.

Program izpostavlja tudi nujnost zanesljive, cenovno dostopne in konkurenčne zelene energije za gospodarstvo. Med drugim predvideva podporo razvoju učinkovitih sistemov izrabe odpadkov, bioplina in geotermalne energije.

Kot enega glavnih dejavnikov za rast, razvoj in preobrazbo podjetij na GZS izpostavljajo dostop do financiranja. V programu tako med drugim predlagajo raznolike finančne instrumente za različne razvojne faze podjetij, učinkovitejši sistem razpisov in ustanovitev nacionalnega tehnološko-inovacijskega sklada.

Med ukrepi na področju internacionalizacije je Ivanc izpostavil zgodnje zaznavanje poslovnih priložnosti podjetij, bolj sistemski pristop k podpori podjetjem pri izvozu in stabilno finančno podporo za izvajanje mednarodnih dejavnosti.

Pri učinkovitosti države sta po navedbah GZS med drugim nujna postopno do 40-odstotno zmanjšanje administrativnih ovir in poenostavitev prostorskega načrtovanja. Na področju znanosti in inovacij so pozvali k vzpostavitvi nacionalnega sklada za konkurenčnost ter k večjim vlaganjem v prebojne tehnologije in tvegane inovacije.

Digitalizacija mora biti v središču preobrazbe gospodarstva, je poudaril Ivanc. Med predlaganimi ukrepi na tem področju je naštel večjo podporo digitalizaciji malih in srednje velikih podjetij, uvedbo računalništva in informatike po celotni vertikali izobraževalnega sistema ter vzpostavitev kompetenčnega centra za kibernetsko varnost.

Na področju kadrov je med drugim nujno vzpostaviti nacionalno platformo za napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, na področju startupov in inovativnih tehnologij pa zagotoviti ukrepe za lažji dostop do kapitala in podporo pri internacionalizaciji, so prepričani v zbornici.

Program bodo predstavili tudi na ponedeljkovem Vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju.

BDP SLOVENIJA PROGRAM DELOVNA MESTA
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arzen
17. 10. 2025 12.39
+1
EDINO KAR JE USPELO GOLOBU JE DVIGNITI INFLACIJO NA REKORDNO RAVEN!!! IN DRUGO LETO SE BO ŠE ZAOSTRILA!!! Z VSILJENO BOŽIČNICO NI GOLOB NAREDIL NIČ DRUGEGA KOT POVIŠAL INFLACIJO!!! STORITVE SE BODO PODRAŽILE, OSTALO PA NAM BO ŠE MANJ KOT PREJ!!!
ODGOVORI
1 0
bučk
17. 10. 2025 12.39
ko že mišliš da si vse doživel, pa te ponovno presenetijo
ODGOVORI
0 0
myomy
17. 10. 2025 12.39
Program je sestavila umetna inteligenca v dobri uri, prodali ga bodo za veliko davkoplačevalskega denarja, iz njega pa ne bo nič.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
17. 10. 2025 12.38
+0
Janšari je še po vsakem mandatu pustil katastrofo v proračunu in tako bo tudi v prihodnje.
ODGOVORI
1 1
boslo
17. 10. 2025 12.39
Praviš, da bo spet mandatar?
ODGOVORI
0 0
ManBoy
17. 10. 2025 12.37
+2
Ali je to ChatGPT napisal? Ogromno balasta, zveš pa ne nič ključnega. Ampak bo pa 50% večja rast, to pa je naštudirano.
ODGOVORI
2 0
Semek
17. 10. 2025 12.35
-1
golobu sodit po koncu mandata. me zanima ce ga bo tina cakala🤣
ODGOVORI
3 4
proofreader
17. 10. 2025 12.34
+2
Upam, da Golob čimprej odleti in država spet zadiha in se razvija.
ODGOVORI
7 5
komentator112
17. 10. 2025 12.32
+1
Golubi so že penasti hahah😂😂
ODGOVORI
5 4
Še89sekund
17. 10. 2025 12.32
+1
Še en mandat golobnjaka pa boste videli gospodarstvo samo še z daljnogledom..
ODGOVORI
5 4
Castrum
17. 10. 2025 12.28
+6
Program ki je popolnoma nesprejemljiv v vladi katere del sta Levica in Svoboda.
ODGOVORI
11 5
Arzen
17. 10. 2025 12.27
+7
golob pod pretvezo stranke ''svoboda'' je oropal državljane svobode!!! TO DOKAZUJE TUDI HUD POSEH V MEDIJE!!! ODDAJA TARČA BREZ GLAVNE OSEBE ERIKE IN Z GOSTI KI POJEJO V EN GLAS HVALOSPEV GOLOBU!!!
ODGOVORI
11 4
Peter Jurcek
17. 10. 2025 12.32
-3
Vi pa še kar nasedate populizmu z nove24. Res ste naivni. Erika je sama javila da je zbolela in da jo Bergant nadomešča.
ODGOVORI
2 5
Tadi 1973
17. 10. 2025 12.27
+7
Naročnik oglasa- lažniva vlada republike Slovenije
ODGOVORI
11 4
