Proizvajalci pijač za kavcijski sistem zbiranja odpadne embalaže

Bomo v Sloveniji dobili kavcijski sistem za zbiranje odpadnih pločevink in plastenk, kakršnega med drugim poznajo v sosednji Hrvaški? Predlog je okoljskemu ministrstvu Andreju Vizjaku že pred časom poslalo društvo Eko krog, zdaj pa so se nanj s svojo pobudo obrnili tudi predstavniki industrije pijač pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

"Po ministrovih besedah bi lahko z dobrim sodelovanjem in okrepljenim dialogom novi Zakon o varstvu okolja že vseboval člene, ki bi urejali ravnanje odpadkov v smeri vzpostavitve nacionalnega kavcijskega embalažnega sistema. S tem bodo dane zakonodajne možnosti za njegovo uvedbo," so dodali na GZS.

Ob tem so opozorili na evropsko direktivo, ki države članice zavezuje, da do leta 2025 za namene recikliranja ločeno zberejo 77 odstotkov odpadnih plastenk pijač, že do leta 2029 pa naj bi ta delež narasel na 90 odstotkov. Do leta 2025 bo morala tudi vsaka država članica zagotoviti, da plastenke vsebujejo najmanj 25 odstotkov recikliranega PET (rPET), do leta 2030 pa vsaj 30 odstotkov. Hkrati pa bi pomagal živilski industriji, ki jo že dalj časa pestijo težave z dobavami surovin in materialov.

"Zgled so nam skandinavske in baltiške države, kjer je industrija sama poskrbela za sistem, ki odlično deluje, seveda ob podpori političnih odločevalcev ter ozaveščenih predstavnikov civilne družbe. Nedavno se je podoben sistem uvajal tudi na Slovaškem in prepričan sem, da lahko to izkušnjo uspešno prevedemo tudi v slovensko okolje," je dejal Marián Šefčovič, predsednik Združenja industrije pijač pri GZS.