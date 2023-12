Proizvajalec igrač Hasbro bo ukinil še okoli 1100 delovnih mest

Ameriški proizvajalec igrač Hasbro, med drugim lastnik znamk Transformers, My Little Pony in Monopoly, bo ukinil dodatnih skoraj 1100 delovnih mest ter zaprl svoje prostore v mestu Providence v zvezni državi Rhode Island. Letos je sicer število zaposlenih zmanjšal že za 800. Konec lanskega leta je skupaj zaposloval 6490 ljudi.

V podjetju Hasbro so se za ta korak odločili na podlagi podatkov o prodaji v prvem devetmesečju letošnjega leta in ugotovitve, da jih izzivi v industriji igrač čakajo tudi v prihodnje, poročajo tuje tiskovne agencije. Podjetje je že januarja lani napovedalo, da bo po svetu ukinilo okoli 1000 delovnih mest oz. 15 odstotkov svoje delovne sile. Zdaj se torej obetajo novi rezi. Prva faza odpuščanj naj bi ga predvsem na račun odpravnin stala 94 milijonov dolarjev (dobrih 87 milijonov evrov), druga pa 40 milijonov dolarjev (dobrih 37 milijonov evrov). Proizvajalec igrač načrtuje znižanje stroškov za od 350 do 400 milijonov dolarjev letno, pred tem je načrtoval, da bodo upadli od 250 do 300 milijonov dolarjev letno. Hasbro je sicer v tretjem četrtletju letos vknjižil 171 milijonov dolarjev (159 milijonov evrov) čiste izgube, lani v tem času pa je imel 129 milijonov dolarjev (120 milijonov evrov) čistega dobička.