Proizvodnim delavcem Samsunga skoraj 300.000 evrov dodatka k plači

Okvirni dogovor, ki sta ga vodstvo podjetja in sindikat dosegla v okviru pogajanj v sredo, da bi preprečila za danes napovedan začetek stavke, predvideva zvišanje plač zaposlenih in pogoje za izplačilo višjih dodatkov. Vsak zaposleni v proizvodnji čipov bo tako prejel okoli 292.000 evrov.

Prinaša tudi uvedbo novega sklada za izplačilo dodatkov zaposlenim v oddelku za proizvodnjo pomnilniških čipov. Za izplačilo dodatkov bo zaposlenim skupno namenjenih 12 odstotkov doseženega poslovnega dobička.

Shema bonusov se uvaja za desetletno obdobje in je pogojena s tem, da bo oddelek za čipe med letoma 2026 in 2028 dosegel letni dobiček iz poslovanja v višini več kot 130 milijard dolarjev, do leta 2035 pa več kot 66 milijard dolarjev.