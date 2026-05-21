Gospodarstvo

Proizvodnim delavcem Samsunga skoraj 300.000 evrov dodatka k plači

Seul, 21. 05. 2026 17.52 pred 34 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Delavka v proizvodnji čipov pri Samsungu

Delavci podjetja Samsung Electronics, ki so zaposleni na oddelku za proizvodnjo čipov, bodo letos v povprečju prejeli 338.000 dolarjev (okoli 292.000 evrov) dodatka k plači, izhaja iz začasnega dogovora, ki sta ga v sredo dosegla vodstvo podjetja in glavni sindikat. Skupina delničarjev medtem napoveduje ukrepe proti vsebini dogovora.

Razcvet umetne inteligence večja Samsungove dobičke.
Okvirni dogovor, ki sta ga vodstvo podjetja in sindikat dosegla v okviru pogajanj v sredo, da bi preprečila za danes napovedan začetek stavke, predvideva zvišanje plač zaposlenih in pogoje za izplačilo višjih dodatkov. Vsak zaposleni v proizvodnji čipov bo tako prejel okoli 292.000 evrov.

Prinaša tudi uvedbo novega sklada za izplačilo dodatkov zaposlenim v oddelku za proizvodnjo pomnilniških čipov. Za izplačilo dodatkov bo zaposlenim skupno namenjenih 12 odstotkov doseženega poslovnega dobička.

Shema bonusov se uvaja za desetletno obdobje in je pogojena s tem, da bo oddelek za čipe med letoma 2026 in 2028 dosegel letni dobiček iz poslovanja v višini več kot 130 milijard dolarjev, do leta 2035 pa več kot 66 milijard dolarjev.

Delničarji bi izplačila blokirali

Nasprotovanje vsebini doseženega dogovora je danes izrazila skupina delničarjev. Ker dogovor o izplačilu dodatkov ni bil sprejet z njihovo odobritvijo, po njihovi oceni tudi nima pravne veljavnosti.

Skupina delničarjev je zagotovila, da bo "uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva" za blokado vseh izplačil podjetja, ki izhajajo iz doseženega dogovora, če bo sklenjen z neupoštevanjem zahtevanih postopkov.

Grožnje s stavko

V primeru, da vodstvo in glavni sindikat podjetja v sredo ne bi dosegla dogovora o plačah in izplačilu dodatkov, bi sindikat podjetja danes začel z izvajanjem 18-dnevne stavke, kar bi lahko povzročilo izpad v višini približno 26,6 milijarde dolarjev. Predstavniki zaposlenih so v pogovorih z vodstvom izrazili nasprotovanje glede načina, kako podjetje razporeja ogromne dobičke, ki jih poganja razcvet umetne inteligence.

Možnost stavke je vzbudila tudi zaskrbljenost južnokorejske vlade glede gospodarskih posledic za državo, saj polprevodniki predstavljajo približno 35 odstotkov izvoza.

Samsung Electronics, ki je največji svetovni proizvajalec pomnilniških čipov, je nedavno poročal o približno 750-odstotni rasti dobička v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani, njegova tržna vrednost pa je na začetku meseca prvič presegla 1000 milijard dolarjev.

Pajo_36
21. 05. 2026 18.17
Komunisti ! Da jih ni sram to zahtevat !
hansola
21. 05. 2026 18.11
Delničarji so g*mad, delnice so absurd, ki se nikoli ne bi smel zgoditi. Zaradi delničarjev podjetja zahtevajo maksimalen profit.
