Proizvodnja Fiskersovega e-avtomobila neuradno v Gradcu in Hočah

"Veseli smo, da lahko s Fiskerjem sodelujemo pri tako izjemnem trajnostnem avtomobilu in da vidimo, kakšne dodatne priložnosti lahko to sodelovanje prinese," je v izjavi za javnost zapisal predsednik Magne Swamy Kotagiri in dodal, da gre za odličen primer strategije, s katero bodo izkoristili svoj močan portfelj za prilagajanje prihodnjim potrebam po mobilnosti in izkoristili svoje inženirske in proizvodne zmogljivosti.

"To je za nas edinstven konkurenčni položaj, zlasti pri sodelovanju z novimi ponudniki mobilnosti in proizvajalci originalne opreme, ki želijo razširiti svojo elektrificirano ponudbo," še pravi Kotagiri.

Omenjeno vozilo bo sprva Magna proizvajala izključno v Evropi. "Magna ima v svoji branži edinstven položaj," pravi predsednik avstrijske Magne Steyr Frank Klein. Razlaga, da gre za kombinacijo razvoja lastnih vodilnih inovativnih tehnoloških rešitev in močnih proizvodnih zmožnosti, s katerimi je družba proizvedla že več kot 3,7 milijona vozil in 30 različnih modelov.

"Dokazane zmogljivosti Magne, zlasti na področju električnih vozil, ustvarjajo močno podlago za podporo Fiskerju z vrhunskim inženiringom in proizvodnjo športnega terenca Fisker Ocean," je še dodal.

Gradec postaja prestolnica e- mobilnosti

Da Gradec postaja prestolnica e- mobilnosti, medtem poroča nemški časnik Kleine Zeitung. V Gradcu in Hočah naj bi po neuradnih inforamcijah začeli proizvajati 50.000 avtomobilov letno.