Proizvodnji prostori in oprema MLM na voljo za najem

Ponudbe se lahko nanašajo na vse nepremičnine in opremo ali zgolj na posamezne sklope

Predmet najema so lahko nepremičnine na sedežu podjetja na Oreškem nabrežju ob Meljskem mostu z opremo, je razvidno iz vabila, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

V enoti za litje so za najem na voljo štiri peči za taljenje aluminija, visoko avtomatizirani tlačni stroji, stroji za toplotno in površinsko obdelavo, stroji za mehansko obdelavo ter infrastruktura za kakovostni nadzor nad proizvodnjo.

V enoti kovačije je na proizvodni lokaciji šest ročnih strojev za kovanje in trije avtomatski stroji za kovanje.

V enoti za kovanje vseh vrst odkovkov iz medenine so stroji za mehansko obdelavo in infrastruktura za kakovostni nadzor nad proizvodnjo, v enoti za galvanizacijo pa oprema za galvansko obdelavo.

Stečajna upraviteljica ponudbe zbira, da bi ugotovila, kakšna je možnost oddaje v najem premoženja podjetja v stečaju za določen čas do njegove prodaje. Ponudbe se lahko nanašajo na vse nepremičnine in opremo ali zgolj na posamezne sklope nepremičnin oz. opreme. Pisne ponudbe so zavezujoče.

Najemna pogodba bo sklenjena za največ leto dni oz. do prodaje premoženja, kar bo pač prej. Rok za oddajo ponudb je petek, 13. september.

Konec avgusta stekel stečajni postopek

Okrožno sodišče v Mariboru je stečajni postopek nad MLM začelo 30. avgusta, upniki pa imajo čas za prijavo terjatev do 2. decembra.

Predlog za stečaj tega nekoč pomembnega mariborskega industrijskega podjetja, ki zaposluje približno 350 ljudi, je vložila uprava MLM pod vodstvom Sama Iršiča, potem ko so ji to zaradi nevzdržnih in neobvladljivih likvidnostnih razmer naložili nadzorniki družbe.

Slovenski državni holding (SDH), ki je po pripojitvi Družbe za upravljanje terjatev bank stoodstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik, si je sicer dolgo časa prizadeval poiskati strateškega partnerja za MLM, a so se vsi poskusi prodaje končali neuspešno. Večina potencialnih kupcev je namreč za nakup pričakovala državno pomoč, ki pa je zaradi pravil EU za podjetje, ki je je bilo v zadnjih letih deležno večkrat, ne sme več biti.

V SDH so sicer ob začetku stečaja ocenili, da bo skozi postopek mogoče priti do ugotovitve, če znotraj družbe obstajajo zdrava poslovna jedra, ki bi lahko našla novega lastnika, s čimer bi ohranili z njimi povezana delovna mesta. Tudi sicer pa naj bi bilo v lokalnem okolju trenutno še dovolj priložnosti, da bodo zaposleni v MLM našli nova delovna mesta.