Proizvodnjo antibiotikov na Prevaljah ukinjajo, lokacija dobiva novo vlogo

Potem ko so pred mesecem dni iz Leka sporočili, da kljub novozgrajeni hali ne bodo širili proizvodnje na Prevaljah, je danes vodstvo Leka medijem pojasnilo, da bodo tam v dveh letih ukinili proizvodnjo antibiotikov, lokacija pa bo dobila novo vlogo. Zaposleni, skupno jih je 320, bodo dobili možnost prekvalifikacije, za novo halo pa se zanima Tab.

Farmacevtsko podjetje Lek, ki spada pod okrilje Novartisa, ima na Prevaljah 250 redno zaposlenih in 70 agencijskih delavcev. Prve uradne informacije o nadaljnjih načrtih koncerna je del zaposlenih od nadrejenih dobili že v ponedeljek, pogovori z zaposlenimi pa se nadaljujejo do vključno četrtka. Proizvodnja antibiotikov je medtem ustavljena, delavci pa so na plačani odsotnosti, a prihajajo na sestanke z nadrejenimi glede načrtov na lokaciji.

"Lek v Sloveniji dobiva dodatno vlogo in za potrebe Novartisovih tehničnih operacij ustanavljamo v Sloveniji globalni operativni center. V njem bomo izvajali aktivnosti, povezane z logistiko, oskrbovalno verigo, nabavo, kontrolo kakovosti, proizvodno znanostjo in tehnologijo ter inženiringom. In lokacija Prevalje postaja integralni del tega globalnega operativnega centra," je po prvih jutranjih sestankih z zaposlenimi v izjavi za medije na Prevaljah povedal novi predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo.