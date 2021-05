Prometni kaos na mejnem prehodu Obrežje: To je nečloveško

"Vozniki smo zelo potrpežljivi, razumemo, da ne moremo meje prečkati v pol ure, ampak ta kolona je presegla deset kilometrov, vozniki so bili v njej ujeti več kot osem ur in to je čas, ki presega vse meje pričakovanega. In ne gre le za proizvodnjo. V tovornjakih so ljudje, ki imajo fiziološke potrebe. Takšno čakanje je nečloveško. Razumem, da so zastoji zaradi praznikov, ampak zakaj se potem ni organiziralo večje število policistov za kontrolo vozil? Razumemo, da je potrebno tovornjake pregledati, tudi zaradi migrantske krize, ampak tukaj je tudi ogromno parkirišče, kjer bi lahko izvajali dodatne kontrole. Policija je že večkrat dokazala, da je sposobna izpeljati kontrole za spoštovanje cestno-prometnih predpisov, zato se sprašujem, zakaj tokrat ni bilo mogoče zagotoviti boljše pretočnosti tovornih vozil," pa vztraja Gorše.

Gorazd Gorše in Nikolaj Smrečnik iz uprave uniformirane policije sta bila gosta v oddaji 24UR ZVEČER . "Zastoji, kot so bili včeraj na mejnem prehodu Obrežje ne le nam, ampak tudi vsem drugim prevoznikom, ki delujejo na tem območju, predstavljajo velik izpad prihodkov. Prav tako so na tovornjakih surovine za proizvodnjo, ki jih čaka nekaj sto ljudi, da bodo lahko iz njih naredili izdelek, ki ga čakajo na tržišču. Surovin že tako primanjkuje in zastoji kot je bil ta na Obrežju, še dodatno podaljšujejo dostavo," poudarja Gorše.

Smrečnik je sicer zavrnil Goršetove očitke: "Zavedati se moramo, da policija ne opravlja samo varovanja meje in ne izvaja le mejne kontrole. Tukaj so tudi druge naloge in nemalokrat izvajamo tudi humanitarne naloge - tudi med tovornjaki. Spomnimo se primerov, ko so bili migranti ujeti v cisternah, hladilnikih, podvozjih tovornjakov in so se policisti trudili, da bi jim čim prej ponudili pomoč. Dejstvo je, da mejno kontrolo izvajamo na vseh mestih, kjer je predvidena. Poleg tega je zanjo potrebne veliko tehnične opreme, ki je na za to predvidenih mestih. S to tehnično opremo je mejna kontrola hitrejša in učinkovitejša, brez te opreme bi namreč kontrola trajala mnogo dlje."

Gorše je sicer ponovil, da od pristojnih v prihodnje pričakuje, da se tovrstni dogodki ne bodo ponavljali, saj je posledica tega celodnevna zamuda. "Tovorna pot do Zagreba je dve do tri ure, zdaj pa si predstavljajte, da potem ob povratku na meji čakate osem do enajst ur? To je nepredstavljivo,"poudarja.

Smrečnik pa je glede organizacije dela v prihodnje dejal, da je dejstvo, da je mejna kontrola organizirana tako, da poteka čim boj učinkovito:"Prav tako so zasedena vsa delovna mesta, kjer se lahko izvaja mejna kontrola tovornih vozil. S prevozniki pogosto dobro sodelujemo, jih prisluhnemo, ko želijo spremembe, se pa moramo zavedati, da mejna kontrola tovornih vozil ni enostavna, da terja svoj čas, ki pa ga skušamo izkoristiti čim bolj učinkovito."