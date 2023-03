Propad banke SVB Financial vznemiril trg kriptovalut in zagonska podjetja

Izgube so utrpele tudi druge "stabilne" kriptovalute. Dai, četrta največja po količini v obtoku, je padla na 95 centov, medtem ko je Frax (šesti največji) padel na 94 centov, kar je najnižja vrednost doslej.

V noči s petka na soboto, po tem, ko je bila objavljena vest o zaprtju banke SVB, je vrednost USDC padla na najnižjo raven doslej, to je 87 centov, nato pa se je ponovno dvignila na okoli 94 centov.

Ker je SVB Financial, ki so jo kalifornijski regulatorji zaradi neustrezne likvidnosti in plačilne nesposobnosti zaprli, ključni posojilodajalec tehnološki industriji, je nemir med številnimi tehnološkimi zagonskimi podjetji.

"SVB je poznala podjetniško skupnost," je povedal profesor na Univerzi v Stanfordu in ustanovitelj več zagonskih podjetij Joseph DeSimone. "Pomagali so nam pri zaposlovanju ljudi, pri zagotavljanju jamstev, dajali so finančne nasvete novim vodstvenim delavcem ... Zato je njihov propad resnična izguba," je dejal.

Ker ima SVB hčerinsko družbo v Veliki Britaniji, je britanski premier Rishi Sunak danes sporočil, da bosta s finančnim ministrom Jeremyjem Huntom govorila z guvernerjem angleške centralne banke, da bi čim bolj omilili posledice za britanska podjetja.

"Jasno je, da bi to lahko pomembno vplivalo na ekosistem tehnoloških zagonskih podjetij v Združenem kraljestvu," je ob tem opozoril predstavnik Koalicije za digitalno ekonomijo (Coadec) Dom Hallas.

Gre za največji propad katere od ameriških bank po letu 2008. Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) je v petek sporočila, da je prevzela nadzor nad okoli 175 milijardami dolarjev (164 milijard evrov) vlog te banke, sicer 16. največje v ZDA.

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je po objavi te novice sporočila, da budno spremlja razvoj v SVB Financial in drugih bankah. Po srečanju z najvišjimi bančnimi regulatorji je dejala, da jim popolnoma zaupa, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe. Ocenila je, da bančni sistem ostaja odporen.

Po navedbah BBC se bodo bančne poslovalnice SVB ponovno odprle, stranke z zavarovanimi vlogami pa bodo dostop do sredstev imele najpozneje v ponedeljek zjutraj. Denar, ki ga bodo zbrali s prodajo premoženja banke, pa bo namenjen nezavarovanim vlagateljem, je pojasnil FDIC.