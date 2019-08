Propadajoče Medijske toplice vendarle dobile novega lastnika

Ponudbe za nakup Medijskih toplic so oddali samostojni podjetnik Janez Burica , ljubljanska Akustika Group, Vila Gasner iz Bistrice pri Tržiču, ljubljanski Bau Projekt in Global leasing. Ta se ukvarja s financiranjem vozil in nepremičnin ter odkupom in prodajo rabljenih vozi.

Medijske toplice propadajo od leta 2009

Medijske toplice, ki se razprostirajo na 24.000 kvadratnih metrov površine in so bile del Poslovnega sistema Zupanc, propadajo od leta 2009 in so v zelo slabem stanju. Hotel je v klavrnem stanju in izropan, prav tako bazeni, med drugim nekdanji notranji bazen z izvirom tople vode.