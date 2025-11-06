Proračun v desetih mesecih s skoraj milijardo evrov primanjkljaja

Več proračunskih sredstev kot pred letom dni je bilo letos do konca oktobra med drugim namenjenih za transfer v pokojninsko blagajno ter stroške dela, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je bilo iz proračuna izplačanih 1,7 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka več kot pred letom dni.

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo nakazanih 1,7 milijarde evrov, kar je 0,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo pokojninski blagajni namenjenih 1,3 milijarde evrov, kar je 3,2 odstotka več in je posledica rasti števila upokojencev, uskladitve pokojnin in izplačila letnega dodatka za upokojence.