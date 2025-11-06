Svetli način
Proračun v desetih mesecih s skoraj milijardo evrov primanjkljaja

Ljubljana, 06. 11. 2025 20.07 | Posodobljeno pred 1 uro

V državni proračun se je v prvih desetih mesecih po predhodnih podatkih steklo 11,9 milijarde evrov, kar je 3,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 5,9 odstotka na 12,8 milijarde evrov. Primanjkljaj se je tako povečal na 910 milijonov evrov, kar je po podatkih finančnega ministrstva skladno z načrti.

Več proračunskih sredstev kot pred letom dni je bilo letos do konca oktobra med drugim namenjenih za transfer v pokojninsko blagajno ter stroške dela, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je bilo iz proračuna izplačanih 1,7 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka več kot pred letom dni.

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo nakazanih 1,7 milijarde evrov, kar je 0,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo pokojninski blagajni namenjenih 1,3 milijarde evrov, kar je 3,2 odstotka več in je posledica rasti števila upokojencev, uskladitve pokojnin in izplačila letnega dodatka za upokojence.

FOTO: Shutterstock

Odhodki za investicije so znašali 976 milijonov evrov oziroma 11,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. "Sredstva vlagamo v modernizacijo enot Slovenske vojske, opremo za njeno operativno delovanje, vzdrževanje materialnih sredstev vojske ter investicijsko dejavnost na cestah in železniški infrastrukturi," so zapisali na ministrstvu.

Izplačila subvencij so se zmanjšala za tretjino na 357 milijonov evrov. Lani je bilo več sredstev namenjenih za draginjo in odpravo posledic poplav v gospodarstvu, letos pa za neposredna plačila v kmetijstvu in nadomestila dobaviteljem električne energije.

Sredstva za stroške dela so v desetih mesecih znašala štiri milijarde evrov.

Na strani prihodkov so se pobrani davki povečali za 3,8 odstotka na 10,3 milijarde evrov. Največji davčni vir predstavlja davek na dodano vrednost, katerega se je letos do konca oktobra v proračun steklo 4,6 milijarde evrov oziroma 4,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Zaradi visoke zaposlenosti in pritiska na rast plač so se povečali tudi prilivi od dohodnine, medtem ko so se prihodki od trošarin zmanjšali, prav tako se je zmanjšal priliv davka od dohodkov pravnih oseb.

