Proračun v devetih mesecih z blizu 2,5 milijarde evrov primanjkljaja

Prihodki državnega proračuna so v prvih devetih mesecih dosegli 7,97 milijarde evrov, kar je 19,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 15,3 odstotka na 10,42 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 2,45 milijarde evrov in je bil še nekaj višji kot lani ob tem času.

K višjemu primanjkljaju je prispevala rast odhodkov, kjer so se po podatkih finančnega ministrstva najbolj povečala sredstva za zaposlene, transferji posameznikom in gospodinjstvom, drugi tekoči domači transferji ter sredstva za investicije. Po drugi strani je še višji primanjkljaj ublažila občutna rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost ter prejetih sredstev iz EU. Za ukrepe po protikoronski zakonodaji je bilo iz državnega proračuna letos do konca septembra izplačanih 2,27 milijarde evrov, potem ko se je v letu 2020 ta znesek ustavil pri 1,88 milijarde evrov.