Proračun v štirih mesecih s 114 milijoni evrov primanjkljaja

V državni proračun se je v štirih mesecih nateklo 4,18 milijarde evrov ali za petino več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so bili ob odpravi večine protikoronskih ukrepov s 4,30 milijarde evrov nižji za skoraj desetino. Primanjkljaj je dosegel 114 milijonov evrov, lani v tem času je bil pri 1,2 milijarde evrov. Aprila je bil proračun v presežku.

Po oceni finančnega ministrstva, ki je danes objavilo najnovejše podatke o proračunski realizaciji, se stanje javnih financ pomembno izboljšuje. Prihodki državnega proračuna so bili v štirih mesecih v luči pokoronskega okrevanja gospodarstva in potrošnje medletno višji za 701 milijon evrov oziroma za 20,1 odstotka, odhodki pa ob postopnem umiku ukrepov za pomoč podjetjem in prebivalstvu nižji za 409,9 milijona evrov oziroma 8,7 odstotka. Primanjkljaj državnega proračuna je bil tako medletno nižji za nekaj več kot milijardo evrov, samo aprila je bil proračun za 147 milijonov evrov v presežku. V sprejetem proračunu je sicer za celotno leto načrtovan primanjkljaj v višini 2,47 milijarde evrov, so spomnili na ministrstvu. Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih štirih mesecih leta dosegli okoli 3,38 milijarde evrov in so za 15,7 odstotka ali 458,4 milijona evrov višji kot v enakem lanskem obdobju. Visoka raven zaposlenosti in stabilne razmere na trgu dela so po oceni ministrstva pomembno prispevale k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se medletno zvišali za 9,1 odstotka, na 632,3 milijona evrov.

Ob krepitvi gospodarske aktivnosti v zadnjih četrtletjih in ugodnih gibanjih na področju zasebne potrošnje rastejo tudi prilivi od davka na dodano vrednost. V štirimesečju so dosegli približno 1,56 milijarde evrov, kar je 24,2 odstotka oziroma 304,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so narasli za 13,4 odstotka oziroma 45,5 milijona evrov, na 385,8 milijona evrov, prihodki od trošarin pa so se zvišali za 13,8 odstotka ali 18,7 milijona evrov, na 404,8 milijona evrov. Prejeta sredstva iz EU so v prvi tretjini leta dosegla 466,4 milijona evrov, kar je ob zaključevanju večletnega finančnega obdobja 2014–2020 za 159,7 milijona evrov oziroma 52,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. Predvsem odprava covidnih dodatkov je privedla do tega, da je država za stroške dela ožje državne uprave v prvih štirih mesecih namenila 27 milijonov evrov ali 5,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, so še izpostavili na ministrstvu. Ti odhodki so dosegli 491,5 milijona evrov. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je država letos do zdaj namenila 646,7 milijona evrov, kar je 38,3 odstotka ali 401,2 milijona evrov manj kot lani. Za 19,1 milijona evrov ali 25,2 odstotka so se zaradi manjšega števila brezposelnih zmanjšali transferji v ta namen.

icon-expand Evro FOTO: Shutterstock