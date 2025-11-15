Spremembam proračuna zelena luč parlamentarnega odbora

Odbor DZ za finance je končal obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2026, s katerim se poraba zvišuje na 17,7 milijarde evrov. V koaliciji so ga pohvalili kot odraz stabilnih javnih financ, opozicijski člani odbora na sejo niso prišli. Ob tem je odbor zavrnil vse predlagane prerazporeditve sredstev.

Proračun za leto 2026 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere spremembe. Članom odbora za finance jih je danes uvodoma predstavil finančni minister Klemen Boštjančič, ki je povedal, da je vlada zmanjšala pričakovani obseg prihodkov, načrtovano porabo pa zvišala, med drugim za stroške dela in obrambo. Izplačilo zimskega dodatka se bo tako kot letos zagotovilo s prerazporeditvami. S predlaganimi spremembami se načrtovani prihodki zmanjšujejo za 2,1 odstotka na 15,6 milijarde evrov, odhodki pa povečujejo za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP.

Evrski bankovci in kovanci FOTO: AP icon-expand

Poslanci koalicije so predlogu proračuna izrekali podporo. "To ni proračun rezov, ampak proračun močne države in stabilnih javnih financ," je bila zadovoljna Andreja Živic (Svoboda). "Ta proračun zajema komplet reform, ki smo jih v tem mandatu naslovili v okviru koalicije," je dejal Soniboj Knežak (SD). Z njim se več kot uspešno naslavlja obnovo po poplavah avgusta 2023, zimski dodatek za upokojence je nujen socialni korektiv, ogromno se vlaga v infrastrukturo, zvišanje izdatkov za obrambo je utemeljeno, je nadaljeval. "Mislim, da je realen odraz nujnih potreb, ki smo jih naslovili, me pa veseli, da kljub temu ostajamo v okviru mednarodnih zavez," je dejal o predlogu sprememb proračuna za leto 2026. Aleš Lipičnik (Svoboda) je menil, da pri načrtovanih proračunskih odhodkih ne gre zgolj za porabo, pač pa za naložbe v prihodnost. Velik del proračuna je namreč posredno in neposredno povezan z investicijami - z investicijami v znanje in inovativnost, konkurenčnost, raziskave in razvoj, je naštel. Predlog proračuna kot običajno spremlja predlog zakona o njegovem izvrševanju, ki daje vladi pooblastila glede možnosti upravljanja z državnim proračunom in zadolževanjem ter ureja namenske prihodke in odhodke proračuna. Odbor ga obravnava v nadaljevanju seje. S tem bodo za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti za leti 2026 in 2027, ki jih bo DZ sprejemal prihodnji teden.

Boštjančič: Božičnica iz prerazporeditev, leta 2026 manj prihodkov

Vlada je pri pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2026 zmanjšala pričakovani obseg prihodkov, načrtovano porabo pa zvišala, med drugim za stroške dela in obrambo. Izplačilo zimskega dodatka se bo tako kot letos zagotovilo s prerazporeditvami, je predlog sprememb proračuna za leto 2026 v DZ predstavil finančni minister. Proračun za leto 2026 je DZ sprejel že novembra lani, minister Klemen Boštjančič pa je na današnji seji odbora DZ za finance povedal, da naj bi se prihodkov vanj steklo 15,6 milijarde evrov, kar je 2,1 odstotka manj, kot je v njem zapisano zdaj. Zmanjšali se bodo prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in davka na dodano vrednost, je naštel. Načrtovani odhodki se zvišujejo za približno 500 milijonov evrov oz. za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov. To povečanje je pojasnil z rastjo stroškov, predvsem stroškov dela, pa tudi višjim transferjem v pokojninsko in zdravstveno blagajno in povečanjem sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb v linijskem prometu ter za nadomestila Termoelektrarni Šoštanj. Povečujejo se tudi obrambni izdatki. Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP.

Božičnica za javne uslužbence bo šla iz prerazporeditev FOTO: AP icon-expand

Vlada je predlog sprememb proračuna za leto 2026 poslala v zakonodajni postopek, še preden je DZ sprejel zakonsko podlago za izplačilo zimskega regresa zaposlenim. Ta sredstva za javne uslužbence tako v proračunskih dokumentih niso predvidena, je pa Boštjančič povedal, da se bodo tako kot letos zagotovila s prerazporeditvami porabe znotraj obstoječih proračunskih okvirov.

Nenaklonjenost fiskalnega in državnega sveta ter opozicije