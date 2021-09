Proračuna za prihodnji dve leti z visoko rastjo investicij

Za leto 2022 je DZ proračun sprejel že novembra lani, danes pa je vlada sprejela predlog njegovih popravkov. Hkrati je sprejela tudi predlog proračuna za leto 2023, predlog zakona o njunem izvrševanju in preostale dokumente, potrebne za nemoteno izvrševanje proračuna. Vse skupaj mora najpozneje do petka poslati v obravnavo in potrditev v DZ. Vlada je proračunske dokumente pripravila na podlagi izrednih okoliščin, ki jih predstavlja epidemija covida-19. Torej se ne upoštevajo stroga pravila, ki se nanašajo na fiskalno politiko, je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedal Šircelj.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) namreč Sloveniji za letos napoveduje 6,1-odstotno gospodarsko rast. Leta 2022 naj bi se rast umirila na 4,7 odstotka in leta 2023 na 3,3 odstotka, Umar pa napoveduje tudi zelo ugodne trende na področju zaposlenosti, zasebne in državne potrošnje ter investicij, je dodal Šircelj. Zniževal se bo tudi dolg države – z lanskih 79,8 odstotka BDP-ja na 78,5 odstotka BDP-ja v letu 2021 ter 70,5 odstotka BDP-ja v letu 2022, dodatno naj bi se znižal leta 2023. To pomeni tudi bistveno zmanjšanje stroškov odplačevanja dolga.

Glede danes sprejetih proračunskih dokumentov je minister še povedal, da se bodo investicije v zdravstvu z letošnjih 50 milijonov evrov povečale na 200 milijonov evrov v vsakem od prihodnjih dveh let. "Te investicije bodo pozitivno vplivale na gospodarsko rast ter na kakovost zdravstvenih storitev," je bil zadovoljen. Bistveno več denarja bo namenjenega tudi za domove za starejše, izpostavil je še rast investicij v prilagajanje podnebnim spremembam, za znanstveno in raziskovalno dejavnost, trajnostno mobilnost in upravljanje z vodami.

Predlog obeh proračunov na poti v DZ spremlja predlog zakona o njunem izvrševanju. V njem je med drugim zapisana višina povprečnine za občine, ki se bo prihodnje leto zvišala na 645 evrov na prebivalca in v letu pozneje na 647 evrov. Določeni so tudi zneski za izplačilo letnega dodatka upokojencem za leto 2022, in sicer se bo ta glede na višino pokojnine gibal od 140 do 450 evrov.