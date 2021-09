Proračunska luknja kljub okrevanju gospodarstva večja kot v enakem obdobju lani

Fiskalni svet je objavil nove mesečne podatke glede gibanja državnega proračuna. Po začasnih podatkih smo imeli v prvih osmih mesecih 2021 v proračunu za 2,412 milijarde evrov veliko luknjo. To je kljub občutnemu okrevanju gospodarske aktivnosti več kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog za tako visok primanjkljaj je občutno večji obseg odhodkov za protikoronske ukrepe.

Obseg ukrepov za covid-19 z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna je v prvih osmih mesecih 2021 znašal 2,248 milijarde evrov. Od začetka epidemije marca lani pa skupno okoli 4,641 milijarde evrov, od tega največji del, okoli 900 milijonov evrov, predstavljajo dodatki zaposlenim.

Kot so zapisali v poročilu, so bili prihodki v prvih osmih mesecih za 20,6 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa so bili višji za 9,4 odstotka. "Razmeroma visoka rast prihodkov je torej v veliki meri posledica učinka osnove, ko so lani ob začetku epidemije prihodki občutno upadli, in sproščanja omejitvenih ukrepov letos," so zapisali.

V prvih osmih mesecih so bili odhodki za 16,8 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov v višini 2,248 milijarde evrov pa so bili višji za 7,7 odstotka. Preostali odhodki so v večji meri posledica višjih stroškov dela in investicij.