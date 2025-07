Veselje hrvaških naftnih trgovcev: država jim ne bo več omejevala cen

Hrvaška vlada ne bo več omejevala cen pogonskih goriv, so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Vlada v Zagrebu je cene goriv omejevala tri leta, a je zdaj ocenila, da se je svetovni trg nafte stabiliziral. Energetska podjetja so odločitev, ki je močno presenetila hrvaško javnost, pozdravila. Pred njimi je seveda vrhunec sezone, ko gorivo pri njih kupuje toliko več ljudi, tujih turistov. Odločitev se zdi dobra tudi strokovnjakom za energetiko, ki pa pravijo, da je mogoče, da se regulacija cen po koncu turistične sezone vrne nazaj.

Vlada v Zagrebu je sprejela odločitev, da opusti uredbo o določitvi najvišjih maloprodajnih cen naftnih derivatov. To pomeni, da bodo podjetja, ki delujejo predvsem na področju energetike in naftnih derivatov, cene na trgu lahko oblikovala prosto.

Bencinska črpalka Ina na Hrvaškem FOTO: AP icon-expand

Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov je vlada v Zagrebu določala zadnja tri leta. S tem so po navedbah ministrstva za gospodarstvo v času nestabilnosti na svetovnih trgih želeli zaščititi življenjski standard državljanov in zagotoviti stabilnost gospodarstva, ukrepe pa so prilagajali glede na gibanja na svetovnem trgu nafte. Svetovni in regionalni trg nafte in naftnih derivatov se je zdaj po ocenah ministrstva stabiliziral, cene so bolj predvidljivem oskrba je zanesljivejša. Na ministrstvu so danes opozorili, da bodo še naprej spremljali gibanje cen nafte in naftnih derivatov na veleprodajnem trgu ter nadzorovali cene naftnih derivatov na maloprodajnih mestih.

"Ne bomo dovolili neupravičenega in pretiranega dviga cen, ki bi pomembno vplival na življenjski standard naših državljanov ali na stabilnost poslovanja hrvaških podjetij. Vlada je pripravljena znova ukrepati," je sporočil minister za gospodarstvo Ante Šušnjar. Odločitev je bila nepričakovana. Televizija RTL je še v petek poročala, da bo vlada danes sprejela odločitev o novih omejenih cenah goriva, ki bi morale začeti veljati v torek. Cena bencina bi v tem primeru naslednjih 14 dni znašal 1,41 evra za liter ali štiri cente manj kot danes, cena dizla pa 1,36 evra za liter ali dva centa manj.

Naftni trgovci zadovoljni

Na odločitev vlade so se že odzvali v energetskih podjetjih Ina in Petrol. Pri Ini, ki je v lasti Hrvaške in madžarske energetske skupine Mol, so jo ocenili kot korak k dolgoročno vzdržnemu in tržno usmerjenemu poslovnemu okolju. Izrazili so prepričanje, da bo ta ukrep prispeval k večji fleksibilnosti trga ter omogočil nadaljnji razvoj storitev in naložb. Kot so dodali, cenijo stalna prizadevanja hrvaške vlade za reševanje izzivov energetskega sektorja.

Bencinska črpalka Ina na Hrvaškem FOTO: AP icon-expand

Skupina Petrol je medtem navedla, da ta odločitev pomeni prehod od modela državnega nadzora cen k odprtejšemu in odgovornejšemu tržnemu okolju. "Odločitev o liberalizaciji cen goriv je upravičena in potrebna, saj prihaja v času stabilnosti na trgu. Le ob odprtem trgu lahko močno vlagamo v obnovljive vire energije in novo infrastrukturo, hkrati pa zagotovimo stabilno in cenovno dostopno oskrbo za prebivalce," so sporočili iz Petrola. Petrol Hrvatska bo še naprej spremljal razvoj trga in si bo prizadeval zagotoviti ravnovesje med poslovno stabilnostjo in dostopnostjo energentov za končne uporabnike, so zatrdili.

Se bo regulacija po koncu turistične sezone vrnila?