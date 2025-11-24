Svetli način
Gospodarstvo

Prostor, energija in ljudje: kje nastanejo konflikti in kje rešitve?

Ljubljana, 24. 11. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenija se v obdobju energetske preobrazbe sooča z enim najobčutljivejših vprašanj razvoja: kje postaviti projekte, ki jih za razvoj potrebujemo, in kako hkrati zagotoviti, da jih bodo ljudje, ki živijo v njihovem neposrednem okolju, sprejeli kot del skupne prihodnosti. Umeščanje energetskih objektov v prostor je danes področje, kjer se srečajo interesi energetike, okolja, lokalnih skupnosti in države. Tam, kjer bi morale odločati meritve, podatki in strokovne presoje, se pogosto odpre razprava o zaupanju, dialogu in občutku vključevanja.

Na drugem panelu poslovno-medijske konference Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj, ki bo 11. decembra v ljubljanskem Grand Plaza Hotelu, bodo o teh vprašanjih razpravljali župan Mestne občine Celje Matija Kovač, mednarodno priznana klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, strokovna sodelavka društva Focus Katja Huš ter mag. Sebastjan Roudi, predsednik sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri EZS in direktor ECE Celje.

Soočanje interesov energetike, okolja in lokalnih skupnosti je postalo ključni del skoraj vsake investicije. Veliko projektov se ne zatakne zaradi tehničnih pomanjkljivosti ali vplivov na okolje, temveč zaradi občutka, da postopki niso dovolj pregledni ali da skupnosti niso pravočasno vključene. Zato postaja kakovosten dialog pogosto enako pomemben kot tehnologija sama.

Miha Drozg
Miha Drozg FOTO: POP TV

Novinar 24ur Miha Drozg, ki bo vodil panel, ob tem spomni, da obstajajo primeri dobrih praks, kjer so energetske projekte postavili v prostor tudi brez konfliktov, saj so ljudje, investitorji in lokalne skupnosti uspeli najti skupen jezik. "Prav od njih se lahko največ naučimo. Kako doseči, da bodo tudi pri nas energetske naložbe tekle hitreje in z več zaupanja? Pridružite se nam na poslovno-medijski konferenci o energetski prihodnosti Slovenije. Skupaj bomo iskali rešitve, ki povezujejo in ne delijo," dodaja Drozg.

V ospredju razprave bodo vprašanja, ki določajo razvoj naslednjih desetletij: kako razumeti različne interese, kako vzpostaviti postopke, ki bodo jasni in predvidljivi, ter kako zagotoviti, da energetski prehod ne bo potekal mimo ljudi, temveč skupaj z njimi. Konflikti okoli prostora niso preprosti, a prav zato so razprave, kot je ta, pomemben del iskanja skupnih poti.

Konferenca Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj

Dogodek 11. decembra v Ljubljani bo priložnost, da se v razpravi o energetskem prehodu slišijo različni pogledi: energetike, gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe. Gre za vprašanja, ki vplivajo na vsakdanje življenje, razvoj okolij in prihodnost države.

Če vas zanima, kako bo Slovenija odločala o prostoru in energiji v naslednjih letih, se lahko razpravi pridružite tudi sami. Konferenca odpira prostor za vse, ki želijo sodelovati pri oblikovanju energetskih odločitev in razumevanju izzivov, ki nas bodo spremljali v desetletjih pred nami.

Več informacij in vstopnice so na voljo na platforma.si/energetika.

