Protestni shod zaradi napovedanih odpuščanj na brniškem letališču

Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana s sodelavci in drugimi organizacijami zaradi napovedanih odpuščanj pripravlja protestni shod v četrtek. Za shod pred vhodom v poslovno stavbo Fraporta Slovenija so se odločili, ker je uprava podjetja v začetku junija začela postopke odpuščanja večjega števila delavcev.

"Podjetje, ki zadnja leta redno dosega večmilijonske dobičke - samo v zadnjih dveh letih prek 20 milijonov evrov - se je ob problemih zaradi letošnje epidemije skoraj takoj lotilo odpuščanja zaposlenih," so zapisali v sindikatu. Po njihovih navedbah ne pomaga niti poziv sindikata, da družba do konca julija koristi ukrep države, ki omogoča pokrivanje bistvenega dela stroškov delavcev, ki so na čakanju na delo doma.

icon-expand Upad prometa ljubljanskem letališču zahteva ukrep poslovodstva, ker ni dela za vse, je zatrdil poslovni direktor Fraporta Slovenija. FOTO: Miro Majcen

"Na gluha ušesa je naletel tudi poziv sindikata, da naj družba v operativi koristi ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa do konca leta 2020,"so dodali. Ker poslovodstvo "noče iskati drugih, do zaposlenih bolj spoštljivih rešitev", se bodo delavke in delavci zbrali na shodu v četrtek ob 11.00, na katerem bodo protestirali proti začrtanemu odpuščanju. Zaradi posledic epidemije covida-19 je občutno upadel promet na ljubljanskem letališču, zato bo družba pripravila program presežnih delavcev, je pred dvema tednoma pojasnil poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir.