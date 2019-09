Proti Todoriću vložili obtožnico 

Proti Ivici Todoriću in še trem obtožencem – dvema hrvaškima državljanoma in avstrijski državljanki – je Županijsko državno odvetništvo v Zagrebu vložilo obtožnico.

Todorića in drugoobtoženega izvršnega direktorja financ v koncernu obtožujejo, da so v letu 2013 zlorabili svoj položaj v podjetju ter na njegovo škodo omogočili plačilo v višini 1,25 milijona evrov v korist švicarskemu trgovinskemu društvu za svetovalne storitve, čeprav so vedeli, da one niso in ne bodo opravljene v korist koncerna.

"Na opisani način je švicarsko trgovinsko društvo nezakonito prišlo do materialne koristi, koncen pa je bil oškodovan v višini 1,25 milijona evrov. Četrta obtoženka, odgovorna oseba tega švicarskega trgovinskega društva, je obtožena, da je prvoobtožencu in drugoobtožencu pomagala pri izdajanju računov v imenu švicarskega trgovinskega društva, domnevno za opravljene svetovalne usluge. Tretji obtoženki, ki je bila članica uprave istega koncerna, se očita, da je v opisanem postopku sodelovala kot povezovalni člen med prvoobtoženim in četrtoobtoženi. V obtožnici je prav tako navedeno, da so stvarni lastniki švicarskega trgovinskega društva bili drugoobtoženec in tretjeobtoženka," so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je prenesel Dnevnik.hr.

Že konec avgusta je zagrebško tožilstvo vložilo 13 obtožnic proti 29 hrvaškim državljanom zaradi očitkov o ponarejanju uradnih in poslovnih dokumentov pri poslovanju z nekdanjim koncernom Agrokor. Takrat pa med obtoženimi ni bilo Todorića.