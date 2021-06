Prve odpovedi v Adientu konec junija ali v začetku julija

Prvih okoli 150 delavcev slovenjgraške družbe Adient bo odpovedi pogodb o zaposlitvi prejelo 30. junija ali 1. julija. Prihodnji teden pa se v podjetju začenjajo podrobnejša obveščanja zaposlenih o vseh postopkih in možnostih, je povedal predsednik podjetniškega sindikata Bojan Rošer. Znan je tudi že okvirni načrt nadaljnjih odpuščanj.

"Na seznamu za prve odpovedi je 150 delavcev, a bodo nekateri, ki so pri nas zaposleni krajši čas, odšli že prej, saj so si našli druge službe," je povedal Rošer. Delavci, ki bodo dobili odpovedi pogodb o zaposlitvi, imajo nato enomesečni odpovedni rok do konca julija, bodo pa medtem večino julija tudi na čakanju na delo, je pojasnil Rošer.

Skupno bo do maja prihodnje leto delo izgubilo vseh 430 zaposlenih v Adientu, saj lastnik proizvodne programe izdelovanja sestavnih delov za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov seli na Slovaško in v Srbijo.

Po zadnjih podatkih sindikata je nato od avgusta do konca letošnjega leta vsak mesec predvideno dodatno odpuščanje zaposlenih. Največ naj bi jih iz podjetja odšlo novembra, in sicer okoli 70, in decembra okoli 100. Nato pa še nekaj februarja prihodnje leto in zadnjih 18 delavcev maja prihodnje leto.

Prihodnji teden bodo po Rošerjevih besedah začeli zaposlene obveščati o vseh nadaljnjih postopkih na zavodu za zaposlovanje in o možnostih dodatnih izobraževanj in prekvalifikacij. Večino postopkov, vezanih na zavod za zaposlovanje, bodo delavci lahko opravili kar v podjetju, saj bodo predstavniki zavoda prišli tja, je povedal Rošer.