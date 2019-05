Prvi mož NLB bi si želel pol milijona plače na leto

Državni proračun bo zaradi dobrega poslovanja junija bogatejši za 50 milijonov evrov dividend, do poletja pa naj bi vanj kapnilo še za več kot 100 milijonov kupnine.

Po informacijah oddaje 24UR naj bi nadzorni svet o višjih plačah uprave z Brodnjakom na čelu razpravljal in morda tudi že odločal 21. junija, ko bo prva seja nadzornega sveta v polni sestavi. Takrat se bodo namreč obstoječim nadzornikom pridružili še štirje novi, tri tujci in en Slovenec, ki pa dela v Londonu.

Plače bodo, tako neuradni viri, sicer občutno višje od obstoječih (Brodnjak je lani zaslužil slabih 200 tisočakov), ne bodo pa dosegle Brodnjakovih polmilijonskih želja. In to kljub temu, da je Standar&Poor's pred dnevi dvignil bonitetno oceno NLB na naložbeno raven, dobri pa so tudi danes objavljeni rezultati.

Banka je do konca marca ustvarila dobrih 130 milijonov prihodkov in četrtletje končala s skoraj 60 milijoni dobička, kar je dober obet pred skorajšnjo prodajo še zadnjega 10-odstotnega paketa delnic, ki bi državi lahko prinesel vse tja do 130 milijonov evrov.