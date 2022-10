Prvi nadzornik Darsa po novem Andrej Šušteršič

Prvi nadzornik Darsa bo Andrej Šušteršič, so na petkovi seji nadzornega sveta upravljavca avtocestnega omrežja soglasno odločili nadzorniki. Za njegovega namestnika so imenovali Metoda Dragonjo, je družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Nadzorniki so imenovali tudi člane v tri komisije nadzornega sveta.

Do sprememb v nadzornem svetu Darsa prihaja, potem ko je skupščina družbe konec septembra zamenjala štiri od devetih članov nadzornega sveta. Za člane s štiriletnim mandatom je poleg Šušteršiča in Dragonje imenovala še Nevenko Hrovatin in Janka Kramžarja. S položaja je odpoklicala Roberta Rožiča, Štefana Šumaha, Jožeta Oberstarja in Jožefa Zimška. Nadzorni svet je sicer devetčlanski, v njem sedijo še generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka, Anton Guzej in trije nadzorniki, imenovani s strani zaposlenih, Nataša Ivančevič, Martin Stožir in Branko Švigelj. Dars je v lasti države, pristojnosti skupščine družbe pa zanjo opravlja Slovenski državni holding (SDH), ki ga vodi Žiga Debeljak.