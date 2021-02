Prvi nadzornik Telekoma Slovenije bo Iztok Černoša

Skupščina Telekoma Slovenije je januarja za člane nadzornega sveta poleg Černoše imenovala Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka ter iz nadzornega sveta odpoklicala Igorja Rozmana. Sprejela je tudi spremembe statuta, po katerih bo med drugim uprava odslej imenovana po mandatarskem sistemu.

Delničarji so nove nadzornike imenovali po tistem, ko so oktobra lani odstopili člani nadzornega sveta Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič ter je novembra sodišče za nadomestne člane imenovalo Boštjana Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja.