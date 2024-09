Prvi paket davčnih sprememb: bo državni svet odgovoril z vetom?

Kaj se obeta prvemu paketu davčnih sprememb, ki ga je v petek le uspelo sprejeti vladi Roberta Goloba? S predlaganimi davčnimi spremembami ni bilo povsem zadovoljno niti gospodarsko ministrstvo. Ni večkrat obljubljene razbremenitve plač, ni gospodarskega združenja, ki bi v teh ukrepih našlo nekaj, kar bi spodbujalo gospodarsko rast, ni niti natančnih finančnih učinkov paketa. Na udaru pa samostojni podjetniki, zdajšnji predlagani davčni sveženj najbolj številčno vpliva na normirance in privabljanje kadra iz tujine. Jih vlada res vabi ali pošilja naše strokovnjake v tujino? Podjetniki in obrtniki se sprašujejo, ali gre tu za diskirminacijo slovenskega kadra. Kakšen bo epilog v parlamentu?

"Da nekaj dosežeš potrebuješ veliko časa in truda," je premier Robert Golob dejal pred elito z vsega sveta. "To je nauk, ki ga večina politikov pozabi prvi dan po izvoliti in obljubimo prehitre časovnice." "Najbolj se bojimo obljub. Mečejo slabo luč na stabilnost in predvidljivost poslovnega okolja," pa pravi predsednik državnega sveta in predstavnik delodajalcev v državnem svetu Marko Lotrič. Nemško gospodarstvo, na katerega je v veliki meri vezana Slovenija, se ohlaja, Volkswagen že razmišlja o zapiranju tovarn, pri nas podjetja v kovinski panogi že odpuščajo. Na drugi strani pa je bila minuli petek na vladi končno potrjena davčna reforma; a le prvi del.

Davčna blagajna FOTO: Bobo icon-expand

"Cilji so znižati obremenitev dela, povšati obremenitev prmeoženja," je marca lani obljubljal Golob. Ter še: "Moramo pripraviti takšno reformo, ki bo zmanjšala obremenitev plač iz dela. To je prvi imperativ." No, razbremnitve plač v prvem paketu ni, imperativ so očitno postali s.p.-ji in do 40 let stari kadri iz tujine. Ni skrivnost, da ima Slovenija nadpovprečno obdavčitev plač; pred nami je le sedem drugih držav. Od povprečne plače Slovencu ostane le dobra polovica, torej približno 57 odstotkov celotnega stroška dela, medtem ko državljanom držav članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ostane v denarnici več (okoli 65 odstotkov). Potemtakem bi Slovencem ostalo v denarnicah dobrih 200 evrov več.