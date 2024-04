Prvi podjetniški vavčer prinaša do 3000 evrov finančne spodbude

Mikro, majhna in srednja podjetja se lahko potegujejo za prvi podjetniški vavčer, ki jim prinaša do 3000 evrov finančne spodbude, če se udeležijo kakšne od gospodarskih delegacij v tujini, ki jo organizira državna inštitucija ali gospodarsko združenje. Ta nepovratna denarna sredstva bi manjšim poslovnežem olajšala preboj v mednarodno poslovno okolje, tudi tako da jim država povrne do največ 60 odstotkov stroškov poti. Obrtniki in podjetniki ukrep pozdravljajo in že čakajo na dodatne vavčerje.